Altay tankının ihalesini, Erdoğan’a yakın işadamı kazandı

‘Milli tank’ Altay’ın seri üretimi ve motorunun geliştirilmesi için BMC firmasıyla işbirliğine gidilecek.
AA’nın haberine göre Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) yetkilileri, Altay için yürütülen ihale sürecinde karara varıldığını söyledi.
Söz konusu ihale, Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında yapıldı.
Müsteşarlık, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yle sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karar verdi.
BMC’nin sahibi Ethem Sancak, genel başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı AKP’de merkez karar ve yönetim kurulu (MKYK) üyesi.
İhaleye iki firma daha girmişti.