Tek cümleyle ‘zulme’ devam: Altanlar ve Ilıcak’ın da yargılandığı davada tahliye yok

Yazar Ahmet Altan, akademisyen Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak dahil, altısı tutuklu, 10’u firarî 17 sanıklı davada tahliye kararı çıkmadı.

Mahkeme, Altan kardeşler ve Ilıcak’ın kapsamlı savunmalarına kulak tıkayarak savcının tek cümlelik talebini yerinde buldu: Tutukluluk hallerinin devamına…

Mehmet Altan savunmasını şöyle bitirmişti: “Galiba yıllardır değişmeyen tek gerçek zulüm.”

‘FETÖ’nün medya ayağına yönelik olduğu öne sürülen dava İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. İddianamede 17 sanık hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15’er yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ilıcak ve Mehmet Altan’ın ardından dün de Ahmet Altan savunma yapmış ve son olarak şunları söylemişti: “İnsanları nedensiz yere tutuklayan, yalan dolu iddianamelerle insanları yargılayan bugünkü adalet sistemine güvenim yok. O nedenle bir talebim de yok. Vereceğiniz kararın benimle bir ilgisi olmayacak. Bütün yargıçlar kendi kararlarıyla yargılanır.”

Altan’ın savunmasının ardından tutuklu sanıklar arasındaki kapatılan Zaman gazetesinin eski görsel yönetmeni Fevzi Yazıcı, reklam müdürü Yakup Şimşek, Polis Akademisi eski öğretim görevlisi Şükrü Tuğrul Özşengül’ün avukatları kaçma ya da delil karartma ihtimali bulunmadığını belirterek müvekkillerinin beraatini talep etmişti. Hakim, duruşmayı bugüne ertelemişti.

P24’ün aktardığına göre bugün de Altanların ve Ilıcık’ın avukatları, müvekkillerinin beraat ve tahliyesini istedi.

Duruşma savcısı ise bir cümlelik mütalaasında tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti de savcının talebini yerinde bulup duruşmayı 19 Eylül’e erteledi.

Mehmet Altan önceki günkü savunmasını Necip Fazıl Kısakürek’ten ‘zulüm’ vurgulu bir alıntıyla bitirmişti.