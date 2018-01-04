Altan’ın Sezen Aksu’dan ricası: Bir CD çalışması yapıyorum, destek olabilir mi?

‘FETÖ’nün medya ayağı’na mensup olmakla suçlanan akademisyen yazar Mehmet Altan, müzisyen Sezen Aksu’dan ricası olduğunu söyledi: “Bir CD çalışması yapıyorum. Bana bu konuda destek olabilir mi acaba? 15 şarkılık bir CD.”

Altan hakkında ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

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Davanın bir sonraki duruşması 12 Şubat’ta.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan Altan’ı ziyaret etti.

‘Bu nasıl örgüt üyeliği?’

Hürriyet’e izlenimlerini aktaran Türenç, Altan’ın kilo verdiğini ve sağlık sorunlarını yenmeye çalıştığını söyledi.

Altan şöyle konuştu: “Ben mi cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmışım? Ben mi din devleti için düzeni değiştirecekmişim? Nerede suçum? 18 sayfalık mütalaa ile delilsiz yargıladılar. İlk kez, AİHM ve Avrupa, bizim için müdahil oldu. ‘Altanların davası, bir tiyatrodur’ dediler. 14 Temmuz’daki televizyon programını darbeye bağladılar. Zorlama ve beyhude hepsi. Nerede yasalara konulan şiddet? Amacımız hep en iyi demokrasi içindi. Lanet olsun… Bizim çizgimizi karıştırmasınlar. Şiddet içinse iddia gerekir. Hani kanıt? Bu nasıl örgüt üyeliği? İslamcı örgüt üyesi olamayacağım ortada. Böyle dava görmedim. Kanıt bekliyorum, Silivri’de. Dini bütün iki arkadaşı bizim yanımıza veriyorlar. İdare ediyorum.”

‘Bir CD çalışması yapıyorum’

Yeni bir kitap yazdığını aktaran Altan, “21. yüzyılın el kitabını hazırlıyorum. 30 yıllık hocalığımı da bitirdiler. 30 bin öğrenci yetiştirdim. 40 kitabım var. Eşimin seyahatten kalan bozuk 1 dolarıyla tutuklandık” diye konuştu.

Cezaevi günlerini anlatan Altan, Sezen Aksu’dan bir ricası olduğunu söyledi: “İnanmayacaksın, bir CD çalışması yapıyorum. Ben müzikten pek anlamam aslında. 2017’nin en popüler şarkı ve türkülerini topluyorum. Mesela, ‘Ben yoruldum hayattan…’ Sabahattin Ali’nin Sinop Cezaevi’nde yazdığı ‘Mahpushane Türküsü’ şiirindeki ‘Başın öne eğilmesin/ Aldırma gönül, aldırma’ dizeleri. ‘Cigaramın dumanı’ gibi… Bunları tek CD’de topluyorum. Sezen Aksu’dan ricam var. Bana bu konuda destek olabilir mi acaba? 15 şarkılık bir CD.”

‘Her şey geçecek, biliyorum’

Türenç, Mehmet Altan’ın aynı cezaevinde kalan kardeşi Ahmet Altan’ın iyi olduğunu anlatınca duygulandığını aktardı.

Altan şöyle devam etti: “Ahmet’in ‘Son Oyun’ kitabının, Washington Post gazetesince ‘Dünyada 2017’nin En İyi 50 Kitabı’ arasına alınmasına çok sevindim. İşte bu… Her şey geçecek, biliyorum.”