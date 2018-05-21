Altan Tan’ı İstanbul’dan aday gösteren Karamollaoğlu: CHP listesi çalışması yok

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.
HDP’den istifa ederek Saadet Partisi’ne geçen Altan Tan, İstanbul 3’üncü bölge 1’nci sıradan aday oldu.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, “Kendi adaylarımızı kendi listemizden gösterdik. CHP listesi ile ilgili bir çalışmamız olmadı” dedi.
SP’nin listesinde eski DYP milletvekillerinden Faris Özdemir ile bir dönem Mazlum-Der yöneticiliği de yapan eski AK Parti milletvekili Ahmet Faruk Ünsal ve geçmişte Refah Partisi’nden Cizre belediye başkanlığı, yine RP’den ve Fazilet Partisi’nden milletvekilliği yapan Seyit Haşim Haşimi de bulunuyor.
Aday listesi
SP’nin listesi şu şekilde:
ADANA 1 MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR SERBEST
ADANA 2 AHMET BEYAZ YÖNETİCİ
ADANA 3 AYŞE TOPAL EĞİTİMCİ
ADANA 4 SÜLEYMAN ŞENOĞUL SERBEST
ADANA 5 İBRAHİM ŞAHİN EMEKLİ
ADANA 6 MUSTAFA ÇEKİLARIZ İNŞAATÇI
ADANA 7 CUMA ŞAHİN YÖNETİCİ
ADANA 8 YASEMİN KAPUKAYA YAYINCI
ADANA 9 SELİM BİLGEN İŞ ADAMI
ADANA 10 ABDULLAH KAYA MÜTEAHHİT
ADANA 11 İBRAHİM KARA SERBEST
ADANA 12 CENGİZ KAYADAN EMLAKÇI
ADANA 13 OĞUZ GÜÇÜK TURİZİMCİ
ADANA 14 ABDULLAH ÜMMETOĞLU ESNAF
ADANA 15 UĞUR MURAT BUĞDAY SERBEST
ADIYAMAN 1 HAŞİM ASNUK YÖNETİCİ
ADIYAMAN 2 ABDULKADİR GÖZLEYİCİ SERBEST
ADIYAMAN 3 CEMAL KILAVUZ EĞİTİMCİ
ADIYAMAN 4 ABUZER TURHAN EĞİTİMCİ
ADIYAMAN 5 FEHİM AYDIN ÖĞRENCİ
AFYONKARAHİSAR 1 SEFA ŞENEL İŞ ADAMI
AFYONKARAHİSAR 2 MUSTAFA TAŞKAPI İŞLETMECİ
AFYONKARAHİSAR 3 HASAN BASRİ KANTAR
AFYONKARAHİSAR 4 HASAN HÜSEYİN UĞURLU MALİ MÜŞAVİR
AFYONKARAHİSAR 5 HALİT KUŞ İŞ ADAMI
AFYONKARAHİSAR 6 YAŞAR KARAKAYA TÜCCAR
AKSARAY 1 LEVENT SERDAR ŞAHİN MAKİNE MÜHENDİSİ
AKSARAY 2 AHMET BÜLBÜL İNŞAAT TEKNİKERİ
AKSARAY 3 YUSUF KENAN DURMUŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ
AKSARAY 4 MUSTAFA AYHAN ESNAF
AMASYA 1 MAHMUT ÇAKAR AVUKAT
AMASYA 2 LEVENT ŞENOL EMEKLİ SUBAY
AMASYA 3 NOĞMAN YÜKSEL TEKNİKER
ANKARA-1 1 TANJU GÜVENDİREN EMEKLİ HAKİM
ANKARA-1 2 FATİH BEYAZIT AVUKAT
ANKARA-1 3 AHMET ÖZKÖK SERBEST
ANKARA-1 4 HALİL ADIGÜZEL SERBEST
ANKARA-1 5 İBRAHİM SAYIN ESNAF
ANKARA-1 6 FARUK BELCİ SERBEST
ANKARA-1 7 HATİCE NİHAL KORKUTAN AVUKAT
ANKARA-1 8 HALİS BAL ESNAF
ANKARA-1 9 MEHMET İNCİ İNŞAAT TEKNİKERİ
ANKARA-1 10 EMRE AYGÜNOĞLU ESNAF
ANKARA-1 11 AZİZE SAĞLAMYAŞAR
ANKARA-1 12 MUSTAFA TOSUNER AVUKAT
ANKARA-1 13 DİLARA ERANIL SERBEST
ANKARA-2 1 İLYAS TONGÜÇ EĞİTİMCİ
ANKARA-2 2 ALİ AKTAŞ AVUKAT
ANKARA-2 3 ERSAN BİLGİN SERBEST
ANKARA-2 4 MEHMET BALOĞLU TÜCCAR
ANKARA-2 5 MUHAMMET FURKAN KAMALAK AVUKAT
ANKARA-2 6 MERVE AYDINKÜÇÜK EV HANIMI
ANKARA-2 7 BURHAN KIRMAN TÜCCAR
ANKARA-2 8 BURHAN GÜMRÜKÇÜ SERBEST
ANKARA-2 9 OSMAN OKTAY ZİRAAT MÜHENDİSİ
ANKARA-2 10 TUGAY KARABULUT YÖNETİCİ
ANKARA-2 11 İLYAS ŞEKER ÖĞRENCİ
ANKARA-3 1 FATİH AYDIN EĞİTİMCİ
ANKARA-3 2 PINAR GÖKMEN MÜHENDİS
ANKARA-3 3 MEHMET FETHİ ÖZTÜRK İNŞAAT MÜHENDİSİ
ANKARA-3 4 MUSTAFA AYDIN EĞİTİMCİ
ANKARA-3 5
ANKARA-3 6 MUAMMER GÜLAP EMEKLİ
ANKARA-3 7 ÖMER GÜNAYDIN EĞİTİMCİ
ANKARA-3 8 MÜZEYYEN SİMİT EV HANIMI
ANKARA-3 9 YUSUF SUNAR YÖNETİCİ
ANKARA-3 10 AHMET AVCI AVUKAT
ANKARA-3 11 İSLAM MERTOĞLU YÖNETİCİ
ANKARA-3 12 MEHMET ENES ŞAHİN SERBEST
ANTALYA 1 HASAN BURGAN AVUKAT
ANTALYA 2 ADEM SARICALAR AVUKAT
ANTALYA 3 MEHMET FATİH TEKİN İŞ ADAMI
ANTALYA 4 MEHMET EMİN GÖZÜKARA EĞİTİMCİ
ANTALYA 5 ZÜBEYDE GÜLER EV HANIMI
ANTALYA 6 RUKİYE GÜLŞEN EV HANIMI
ANTALYA 7 DÖNAY UYAR PEDEGOJİ
ANTALYA 8 SEYYİT HALİL TUNÇ ESNAF
ANTALYA 9 RUMEYSA NUR ÇETECİ MİMAR
ANTALYA 10 SERVET YILMAZ EV HANIMI
ANTALYA 11 HAMZA KARAAĞAÇ EMEKLİ
ANTALYA 12 MUSTAFA SİR YÖNETİCİ
ANTALYA 13 ERGÜN EREN İŞLETMECİ
ANTALYA 14 SÜLEYMAN AKINCI EMEKLİ
ANTALYA 15 SEMİH SERDAR DEMİR ZİRAAT MÜHENDİSİ
ANTALYA 16 SÜMEYYE GÜLDAL MİMAR
ARDAHAN 1 HAKAN ÇAPAN EĞİTİMCİ
ARDAHAN 2 MEHMET ŞİMŞEK SERBEST
ARTVİN 1 SALİH BERBER AVUKAT
ARTVİN 2 GÜLTEKİN SOYDAN MAKİNE TEKNİKERİ
AYDIN 1 MEHMET İHSAN AYAYDIN İŞ ADAMI
AYDIN 2 ALİ SÖĞÜT MÜHENDİS
AYDIN 3 MUSA MUÇA SERBEST
AYDIN 4 ÖZLEM ÖZTÜRK HEMŞİRE
AYDIN 5 MEHMET YÖRÜK İŞLETMECİ
AYDIN 6 SÜLEYMAN ATEŞ OPERATÖR
AYDIN 7 FATİH KARAHAN İŞ ADAMI
AYDIN 8 GÜLTEN HANÇER EV HANIMI
AĞRI 1 MEHMET ZİYATTİN TOKAR MÜHENDİS
AĞRI 2
AĞRI 3
AĞRI 4
BALIKESİR 1 MUSTAFA YILMAZ GAZETECİ
BALIKESİR 2 EYÜP SABRİ SOLMAZ EĞİTİMCİ
BALIKESİR 3 SEYFETTİN ÇÖZEL EMEKLİ ÖĞRETMEN
BALIKESİR 4 RAMAZAN YILDIRIM AVUKAT
BALIKESİR 5 ÖMER TAŞKIN EMEKLİ ÖĞRETMEN
BALIKESİR 6 İBRAHİM HIDIR BESİCİ
BALIKESİR 7 AHMET PINAR EMEKLİ
BALIKESİR 8 SİNAN BAŞARAN TÜCCAR
BALIKESİR 9 SALİH ORAL ÖVÜÇ YÖNETİCİ
BARTIN 1 ÜNAL YURTBAY ESNAF
BARTIN 2 MÜCAHİT ABDULLAH MEKEÇ SERBEST
BATMAN 1 FARİS ÖZDEMİR EMEKLİ VEKİL
BATMAN 2 MUSTAFA YILDIZ SERBEST
BATMAN 3 MEHMET FIRAT EMEKLİ
BATMAN 4
BATMAN 5
BAYBURT 1 MURAT GÜRBÜZ YÖNETİCİ
BİLECİK 1 SEYFETTİN TIKIZ YÖNETİCİ
BİLECİK 2 ETHEM ERSÖZ MÜHENDİS
BİNGÖL 1 SUAT İŞCEN ELEKTRİKÇİ
BİNGÖL 2 MUHAMMED FATİH TİRYAKİ VETERİNER
BİNGÖL 3 VURAL KOŞUNKARTAY ÖĞRENCİ
BİTLİS 1 ZİYA KALMACİ EMEKLİ
BİTLİS 2
BİTLİS 3 MUHAMMED MEHDİ PERTEKLİ SERBEST
BOLU 1 İSA SAYIN İNŞAAT MÜHENDİSİ
BOLU 2 VEYSEL AYEROĞLU ESNAF
BOLU 3 DAVUT KARAHAYDAR SERBEST
BURDUR 1 FATİH TUNÇ ESNAF
BURDUR 2 RAMAZAN KAYABAŞ DİN GÖREVLİSİ
BURDUR 3 FETHİ SEMİZ İKTİSATÇI
BURSA-1 1 GÖKHAN GERÇEK MÜHENDİS
BURSA-1 2 BURAK ÇELİK VETERİNER
BURSA-1 3 ELİF SULTAN ŞENDÖL ÖĞRENCİ
BURSA-1 4 ALİ ÖNCEL ESNAF
BURSA-1 5 HAMZA GÜRSEL ÖĞRETMEN
BURSA-1 6 CENGİZ ARSLAN TİCARET
BURSA-1 7 DOĞAN ÖZBÜYÜK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
BURSA-1 8 GÖKSEL RÜSTEM KARAKUZU SERBEST
BURSA-1 9 RABİA IMAMAJ ÖĞRENCİ
BURSA-1 10 YUNUS EMRE ÖZBİLEN ÖĞRENCİ
BURSA-2 1 MEHMET ATMACA İNŞAAT MÜHENDİSİ
BURSA-2 2 FİKRET BAYRAM GAZETECİ
BURSA-2 3 EBRAR GÜLSÜM AYGÜN EĞİTİMCİ
BURSA-2 4 HAMZA AYGÜN TÜCCAR
BURSA-2 5 SALİH KOCATEPE YÖNETİCİ
BURSA-2 6 KARYAĞDI BERKELİ VETERİNER
BURSA-2 7 SELAHATTİN AFŞAR SERBEST
BURSA-2 8 RABİA ÖRNEK HALKLA İLİŞKİLER
BURSA-2 9 CUMA YILDIRAK
BURSA-2 10 CAN TATAR SERBEST
DENİZLİ 1 AHMET ERYILMAZ İŞ ADAMI
DENİZLİ 2 TANER İZGİ MİMAR
DENİZLİ 3 SEVİL AKTAŞ YÖNETİCİ
DENİZLİ 4 ABDULLAH ÖZEREN AVUKAT
DENİZLİ 5 HALİL İBRAHİM VAROL AVUKAT
DENİZLİ 6 MEHMET ALİ SEZER AVUKAT
DENİZLİ 7 MEHMED SAİD TOPUZ ÖĞRENCİ
DENİZLİ 8 KUDRET İLHAN TİCARET
DİYARBAKIR 1 SEYYİT HAŞIM HAŞİMİ İŞ ADAMI
DİYARBAKIR 2 BÜLENT KAYA AVUKAT
DİYARBAKIR 3 FESİH BOZAN YÖNETİCİ
DİYARBAKIR 4 ALAADDİN TAN İŞ ADAMI
DİYARBAKIR 5 HÜSEYİN İHSAN YENİCE AVUKAT
DİYARBAKIR 6 MEHMET ÖCAL SERBEST
DİYARBAKIR 7 ABDURRAHMAN ERGİN YÖNETİCİ
DİYARBAKIR 8 MUHAMMET MUHYETTİN KAYAN İNŞAAT MÜHENDİSİ
DİYARBAKIR 9
DİYARBAKIR 10
DİYARBAKIR 11
DİYARBAKIR 12
DÜZCE 1 MUSTAFA ZORLU İKTİSATÇI
DÜZCE 2 AHMET SERDAR ERDEM ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
DÜZCE 3 FATİH MEHMET GÜNER ESNAF
EDİRNE 1 ALİ ERHAN DEMİRKIRAN EMEKLİ
EDİRNE 2 AYHAN ÖZKAN SERBEST
EDİRNE 3 MANSUR İRİŞ SERBEST
EDİRNE 4 RECAİ TAŞKIN EMEKLİ
ELAZIĞ 1 İBRAHİM HACIBEKİROĞLU TÜCCAR
ELAZIĞ 2 MUHAMMED NEDİM SADAK SERBEST
ELAZIĞ 3 MUSTAFA EMRE İŞÇİ
ELAZIĞ 4 ÖZKAN ERGEN İMAM HATİP
ELAZIĞ 5 ABOBEKİR TANYILDIZI EMEKLİ
ERZİNCAN 1 ALİ CEBECİ İŞ ADAMI
ERZİNCAN 2 HALİL İBRAHİM KUTLU MAKİNE MÜHENDİSİ
ERZURUM 1 FAİK ÇALIK ESNAF
ERZURUM 2 ABDULLAH POLAT SERBEST
ERZURUM 3 MURAT OZAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ERZURUM 4 NİZAMETTİN AKÇIL SERBEST
ERZURUM 5 AYHAN ERKEM ESNAF
ERZURUM 6 YUSUF KOLİKISA MÜHENDİS
ESKİŞEHİR 1 FESİH BİNGÖL İNŞAAT MÜHENDİSİ
ESKİŞEHİR 2 NAZİF AYAZ YÖNETİCİ
ESKİŞEHİR 3 SERAP DEMİR SERBEST
ESKİŞEHİR 4 MUHAMMET GÜNEY EMEKLİ
ESKİŞEHİR 5 MUHAMMED ALİ KÖSE MUHASEBE UZMANI
ESKİŞEHİR 6 YASİN YENTÜRK MÜTEAHHİT
ESKİŞEHİR 7 ADİL KESER AVUKAT
GAZİANTEP 1 AHMET FARUK ÜNSAL MÜHENDİS
GAZİANTEP 2 HALİL KILIÇ AVUKAT
GAZİANTEP 3 ŞIHMÜSLÜM BULANIK MÜTEAHHİT
GAZİANTEP 4 MURAT ŞENEL AVUKAT
GAZİANTEP 5 ALİ MULLAOĞLU SERBEST
GAZİANTEP 6 MUSTAFA YAKUT SERBEST
GAZİANTEP 7 MUSTAFA ÖZTÜRK TİCARET
GAZİANTEP 8 ARZU KARTAL YÖNETİCİ
GAZİANTEP 9 AHMET NECATİ SARI NAKLİYECİ
GAZİANTEP 10 MEHMET HAYRİ GÖREN ÇİFTÇİ
GAZİANTEP 11 ZEYNEL ABİDİN DARĞIN ESNAF
GAZİANTEP 12 ADİLE GÜLAY İNGEL EV HANIMI
GAZİANTEP 13 MUSTAFA AKAR ESNAF
GAZİANTEP 14 HASAN KOCAMAN ESNAF
GİRESUN 1 BEKİR DEMİRKAYA İŞ ADAMI
GİRESUN 2 GÖKSEL GÜNEŞ AVUKAT
GİRESUN 3 HAYATİ FİKRİ TOPKAR EMEKLİ
GİRESUN 4 BEKİR TOSUN İŞ ADAMI
GÜMÜŞHANE 1 AKIN DEMİR AVUKAT
GÜMÜŞHANE 2 CELALETTİN KARAKOÇ EĞİTİMCİ
HAKKARİ 1 ABDÜLVAHİT ÇİFTÇİ ESNAF
HAKKARİ 2 YAVUZ DALGIÇ EMLAKÇI
HAKKARİ 3 YUSUF KESKİN ESNAF
HATAY 1 NECMETTİN ÇALIŞKAN İŞ ADAMI
HATAY 2 MUSTAFA EĞE SİGORTACI
HATAY 3 HALİL ÇELİK ESNAF
HATAY 4 ABDULLAH AYDIN DEMİR YÖNETİCİ
HATAY 5 AYŞEGÜL KÜÇÜK YÖNETİCİ
HATAY 6 ATİLA EROL İŞ ADAMI
HATAY 7 YUSUF ÇİÇEK İŞÇİ
HATAY 8 RAMAZAN ÖKSÜZ İŞ ADAMI
HATAY 9 FATİH DÖKMECİ TÜCCAR
HATAY 10 MEHMET AYDOĞAN MUHASEBECİ
HATAY 11 UĞUR URAL ZİRAAT TEKNİKERİ
ISPARTA 1 CEVAT GENÇAY MOBİLYACI
ISPARTA 2 DİNÇER DEMİREZEN SERBEST
ISPARTA 3 İBRAHİM ATEŞ ESNAF
ISPARTA 4 HÜSEYİN EROĞLU İNŞAAT TEKNİKERİ
IĞDIR 1 ALİ GÜNER EĞİTİMCİ
IĞDIR 2 SEYİT ZAHİR KOŞİK SERBEST
İSTANBUL-1 1 ABDULLAH SEVİM EĞİTİMCİ
İSTANBUL-1 2 YILMAZ BAYAT MÜHENDİS
İSTANBUL-1 3 DİCLE ŞİT EV HANIMI
İSTANBUL-1 4 AHMET TÜRKCAN YÖNETİCİ
İSTANBUL-1 5 MEHMET ALİ ÖZGÜR
İSTANBUL-1 6 PAKİZE YÜZBAŞIOĞLU İŞLETMECİ
İSTANBUL-1 7 MEHMET FATİH AKDAĞOĞLU İNŞAAT TEKNİKERİ
İSTANBUL-1 8 ABDULHALİM MEŞE YÖNETİCİ
İSTANBUL-1 9 CEM KAYA KARATÜN AVUKAT
İSTANBUL-1 10 ALEV SEZEN AVUKAT
İSTANBUL-1 11 ADEM BOZ LOJİSTİK
İSTANBUL-1 12 FEHİM HAVA TÜCCAR
İSTANBUL-1 13 YUSUF YÜKSEL TÜCCAR
İSTANBUL-1 14 ŞEREF KAÇMAZ İŞLETMECİ
İSTANBUL-1 15 RESUL KILIÇ ESNAF
İSTANBUL-1 16 ABDÜLKADİR ARSLAN TÜCCAR
İSTANBUL-1 17 AHMET BARAN
İSTANBUL-1 18 AYSUN BAYRAKTAR EV HANIMI
İSTANBUL-1 19 RECEP KARAKOÇ İŞLETMECİ
İSTANBUL-1 20 FAHRETTİN COŞKUN
İSTANBUL-1 21 FESİH TAYBAR
İSTANBUL-1 22 MUSTAFA KOCABEY AVUKAT
İSTANBUL-1 23 TURGUT DANACI ESNAF
İSTANBUL-1 24 ALİ KEMAL DERİN
İSTANBUL-1 25 GONCA NUR ASLAN EV HANIMI
İSTANBUL-1 26 MUHAMMET DUMAN AVUKAT
İSTANBUL-1 27 MUAMMER KOÇ İLAHİYATÇI
İSTANBUL-1 28 HALİL İBRAHİM SERBEST
İSTANBUL-1 29 NAFİYE SAÇI ÖĞRENCİ
İSTANBUL-1 30 ERDOĞAN USLU TÜCCAR
İSTANBUL-1 31 MURAT ÇEKER
İSTANBUL-1 32 SELAHATTİN ASLAN
İSTANBUL-1 33 HAKAN AKTAŞ İKTİSATÇI
İSTANBUL-1 34
İSTANBUL-1 35
İSTANBUL-2 1 BİROL AYDIN EĞİTİMCİ
İSTANBUL-2 2 SAMET SAMİ TEMEL ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
İSTANBUL-2 3 MUSTAFA KAYA EĞİTİMCİ
İSTANBUL-2 4 BİLAL AY
İSTANBUL-2 5 FATMA NEVİN GÖKÇE
İSTANBUL-2 6 MUHAMMED EMİN TOPSAKAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
İSTANBUL-2 7 MUSTAFA YAMAN AVUKAT
İSTANBUL-2 8 BİLAL AYDIN İKTİSATÇI
İSTANBUL-2 9 MİKAİL KABAK DOKTOR
İSTANBUL-2 10 TUĞRUL YALÇINKAYA İŞLETMECİ
İSTANBUL-2 11 ZEYNEP ŞULE RIDVANOĞLU
İSTANBUL-2 12 EROL URHAN
İSTANBUL-2 13 ADEM AKBULUT
İSTANBUL-2 14 ÖZGÜR ATAK İKTİSATÇI
İSTANBUL-2 15 İLKER ÇİFTÇİ İŞLETMECİ
İSTANBUL-2 16 RECEP POLAT İKTİSATÇI
İSTANBUL-2 17 NİHAT ŞADOĞLU TÜCCAR
İSTANBUL-2 18 MUHAMMED GAZİ KILIÇ
İSTANBUL-2 19 YASEMİN BİLNUR ERENCİ
İSTANBUL-2 20 HÜSEYİN AYDOĞAN TÜCCAR
İSTANBUL-2 21 MEHMET FATİH AKYÜZLÜ
İSTANBUL-2 22 MAHİR SEZGİN AVUKAT
İSTANBUL-2 23 TÜLAY VIZVIZ
İSTANBUL-2 24 MUSTAFA UĞUR DOĞAN
İSTANBUL-2 25 NURSENA ULUSOY
İSTANBUL-2 26 SELİM BAŞPINAR MÜHENDİS
İSTANBUL-2 27 HABİBE ERDOĞAN
İSTANBUL-2 28
İSTANBUL-3 1 ALTAN TAN MÜHENDİS
İSTANBUL-3 2 HASAN BİTMEZ EĞİTİMCİ
İSTANBUL-3 3 NAGEHAN GÜL ASİLTÜRK YÖNETİCİ
İSTANBUL-3 4 İBRAHİM YILDIZ AVUKAT
İSTANBUL-3 5 MESUT ÖZLEM MÜHENDİS
İSTANBUL-3 6 EBRAR BEZCİ İŞLETMECİ
İSTANBUL-3 7 YAŞAR AVCI
İSTANBUL-3 8 OSMAN BAŞ ESNAF
İSTANBUL-3 9 YUNUS AKSOY MAKİNE MÜHENDİSİ
İSTANBUL-3 10 MESUDE DÖNMEZ EV HANIMI
İSTANBUL-3 11 NEŞET ÇEVİK TÜCCAR
İSTANBUL-3 12 ADNAN HACIABDULLAHOĞLU KİMYAGER
İSTANBUL-3 13 TUNCER KOĞA
İSTANBUL-3 14 ENDER ESİNER
İSTANBUL-3 15 KADİR TOKALI
İSTANBUL-3 16 CANER BİTİŞ
İSTANBUL-3 17 EMİNE ÖZTÜRK ULUSLARARASI ILIŞKİLER
İSTANBUL-3 18 HASAN KARA
İSTANBUL-3 19 ADNAN ŞAHİN EMEKLİ SUBAY
İSTANBUL-3 20 AHMET ÖZSEVEN
İSTANBUL-3 21 İLKNUR GÖKDEMİR TARİHÇİ
İSTANBUL-3 22 SUAT KOÇYİĞİT AVUKAT
İSTANBUL-3 23 FUNDA YALÇIN BOZKURT
İSTANBUL-3 24 MUHAMMED TAHA KILIÇOĞLU EĞİTİMCİ
İSTANBUL-3 25 FERİT DURBİN AVUKAT
İSTANBUL-3 26 ÖMER KOÇAK TEKNİKER
İSTANBUL-3 27 BİLAL TATAR TÜCCAR
İSTANBUL-3 28 MEVLÜT İRFAN BAHADIR AVUKAT
İSTANBUL-3 29 FEYZA GÜRBÜZ ULUSLARARASI ILIŞKİLER
İSTANBUL-3 30 MUHAMMED MUSAB DEMİRER AVUKAT
İSTANBUL-3 31 KENAN KARAGÜZEL ESNAF
İSTANBUL-3 32 MUSTAFA ÇALKAN
İSTANBUL-3 33
İSTANBUL-3 34
İSTANBUL-3 35
İZMİR-1 1 ZEKERİYE HAZIRBULAN MÜHENDİS
İZMİR-1 2 OZAN GANİÜSMEN DOKTOR
İZMİR-1 3 TURHAN TUTUMLU AVUKAT
İZMİR-1 4 MÜMİN BAŞTÜRK ELEKTRİK TEKNİSYENİ
İZMİR-1 5 SELÇUK KAVUŞAN PAZARLAMA
İZMİR-1 6 SUNA CANITEZ EMEKLİ
İZMİR-1 7 UĞUR TÜRKER MÜHENDİS
İZMİR-1 8 HAMZA DEMİR MÜHENDİS
İZMİR-1 9 İBRAHİM DEMİR AVUKAT
İZMİR-1 10 BEKİR ÇALIŞKAN MALİ MÜŞAVİR
İZMİR-1 11 HALİL YALÇINKAYA ESNAF
İZMİR-1 12 KASIM OCAK BANKACI
İZMİR-1 13 FURKAN TURGUT ÖĞRENCİ
İZMİR-1 14 MEHMET EMİN ALTINBAŞ ESNAF
İZMİR-2 1 ŞERAFETTİN KILIÇ MALİ MÜŞAVİR
İZMİR-2 2 CEREN KARA YÖNETİCİ
İZMİR-2 3 VEDAT KOLUKISA AVUKAT
İZMİR-2 4 MESUT DAĞ MİMAR
İZMİR-2 5 ZEKİ KAYA MÜHENDİS
İZMİR-2 6 MEHMET EMRE BOZABA DİŞ HEKİMİ
İZMİR-2 7 ALİ ÇAKIR İŞ ADAMI
İZMİR-2 8 ŞAHAP BOZKURT ÇİFÇİ
İZMİR-2 9 MUHSİN GİRCUDE SERBEST
İZMİR-2 10 SERVET YILDIZ ESNAF
İZMİR-2 11 SÜMEYYE ORHAN EV HANIMI
İZMİR-2 12 MAHMUT DOST İLAHİYATÇI
İZMİR-2 13 ERDEM YILMAZ ESNAF
İZMİR-2 14 İSMET TOPAL EMEKLİ
KAHRAMANMARAŞ 1 ÖKKEŞ NARLI TEKSTİL MÜHENDİSİ
KAHRAMANMARAŞ 2 VAHAP KARPINAR ÖĞRETMEN
KAHRAMANMARAŞ 3 İSHAK KÖROĞLU İŞ ADAMI
KAHRAMANMARAŞ 4 SULTAN KAMALAK EV HANIMI
KAHRAMANMARAŞ 5 CİHAT DİNLER YÖNETİCİ
KAHRAMANMARAŞ 6 MANSUR ÖZCAN TEKNİKER
KAHRAMANMARAŞ 7 BURAK DOLUZENGİN AVUKAT
KAHRAMANMARAŞ 8 AHMET ZOR SERBEST
KARABÜK 1 MUHSİN ÇEBİ ESNAF
KARABÜK 2 MEHMET YÜCE İNŞAAT MÜHENDİSİ
KARABÜK 3 İSMAİL KİRENLİ EMEKLİ
KARAMAN 1 ORHAN SOYDAN YÖNETİCİ
KARAMAN 2 ALİ ÇİFTÇİ EMEKLİ
KARAMAN 3 MELEKHAN KAVAS EV HANIMI
KARS 1 SEZGİN YILDIZ EĞİTİMCİ
KARS 2 BÜLENT ALTUN OTOMOTİV
KARS 3 TAHİR TAHİROĞLU İKTİSATÇI
KASTAMONU 1 BİLAL ÇODUR SERBEST
KASTAMONU 2 NECATİ YAVUZ EMEKLİ
KASTAMONU 3 HULUSİ ÖZBEK SERBEST
KAYSERİ 1 MAHMUT ARIKAN İNŞAAT MÜHENDİSİ
KAYSERİ 2 HAŞİM ÖZÇELİK HARİTA MÜHENDİSİ
KAYSERİ 3 AHMET ULUSOY SİGORTA ACENTESİ
KAYSERİ 4 HATİCE SÜMEYYE BOZKURT PSİKOLOG
KAYSERİ 5 İSMAİL ÇELEBİ EMEKLİ
KAYSERİ 6 BAKİ COŞKUN AVUKAT
KAYSERİ 7 İBRAHİM BIYIKLIOĞLU MÜHENDİS
KAYSERİ 8 ASİYE ÇAKIRLI ESNAF
KAYSERİ 9 ÖZKAN YÜREK AVUKAT
KAYSERİ 10 RABİA ÇAĞRICI ÖĞRENCİ
KIRIKKALE 1 FARUK VURGUN TEKNİKER
KIRIKKALE 2 SELAMİ ÇAKIR İŞÇİ
KIRIKKALE 3 MÜİN YILDIZ EMEKLİ
KIRKLARELİ 1 SALİH MEHMET AYDIN YÖNETİCİ
KIRKLARELİ 2 GÜNER AYDIN İŞ ADAMI
KIRKLARELİ 3 BÜŞRA SAVAŞ ÖĞRETMEN
KIRŞEHİR 1 MUSTAFA ÇAKIR MAKİNE MÜHENDİSİ
KIRŞEHİR 2 HÜSEYİN ESERER İMAM HATİP
KİLİS 1 ŞERİF KARAKURT İKTİSATÇI
KİLİS 2 MEHMET SALİH ÖZOĞUZ SERBEST
KOCAELİ 1 SİNAN EJDEROĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ
KOCAELİ 2 RECEP SARIDOĞAN ESNAF
KOCAELİ 3 REYHAN ŞENGÜN GİYİM TASARIM
KOCAELİ 4 VOLKAN GEMİKSİZ TİCARET
KOCAELİ 5 İBRAHİM BIYIKLI İŞLETMECİ
KOCAELİ 6 NİHAT YILDIZ İŞ ADAMI
KOCAELİ 7 SİNAN YOLCU SERBEST
KOCAELİ 8 ÖMER FARUK YILDIRIM AVUKAT
KOCAELİ 9 SEDAT USLU YÖNETİCİ
KOCAELİ 10 FAHRETTİN TAŞKAYA TÜCCAR
KOCAELİ 11 FATMA BETÜL ULUDAĞ EV HANIMI
KOCAELİ 12 FATİH KARAMAN PAZARLAMA
KOCAELİ 13 LATİF GÖKHAN DURTAŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ
KONYA 1 MUSTAFA ÖZKAFA YÖNETİCİ
KONYA 2 HASAN HÜSEYİN UYAR AVUKAT
KONYA 3 MUSTAFA DERBENTLİ AVUKAT
KONYA 4 SİNAN TOPRAK MÜHENDİS
KONYA 5 MUHAMMET UZUN TİCARET
KONYA 6 AHMET BÜYÜKTERMİYECİ TİCARET
KONYA 7 YAVUZ AYDIN EMEKLİ
KONYA 8 KENAN ÖZCAN MÜHENDİS
KONYA 9 İSMAİL HAKKI BACAK SANAYİCİ
KONYA 10 İSMAİL AYDİLEK EĞİTİMCİ
KONYA 11 MAHMUT SAMİ BÜYÜKYILMAZ AVUKAT
KONYA 12 İSMAİL BULUT MÜHENDİS
KONYA 13 ÖMER MÜCEVHER MÜHENDİS
KONYA 14 SEFA YILMAZ ÖĞRENCİ
KONYA 15 KERİM ŞENEL EMEKLİ
KÜTAHYA 1 ÖMER FARUK EVREN ÖZEL DANIŞMAN
KÜTAHYA 2 FATİH BOZAN İŞLETMECİ
KÜTAHYA 3 NURULLAH GÜNGÖR ÖĞRENCİ
KÜTAHYA 4 HASAN ÖZBAL ÖĞRENCİ
KÜTAHYA 5 RÜMEYSA POYRAZ ÖĞRENCİ
MALATYA 1 MEHMET KAYA ASİLTÜRK İŞ ADAMI
MALATYA 2 ABUZER GÖGÜS VETERİNER
MALATYA 3 YUNUS SAVAŞ SERBEST
MALATYA 4 MUSTAFA PARLAKYILDIZ ESNAF
MALATYA 5 MUHAMMET İKBAL YILDIZ ÖĞRENCİ
MALATYA 6 ADNAN ÖZDEMİR EMEKLİ
MANİSA 1 MEHMET ÖNAL İŞ ADAMI
MANİSA 2 MUSTAFA ARİF AYSU SERBEST
MANİSA 3 ZEKAYİ YILMAZ ESNAF
MANİSA 4 BİLAL KİŞEÇOK MÜTEAHHİT
MANİSA 5 ABDULLAH YILMAZ EMEKLİ
MANİSA 6 MEHMET TONBALAK DİN GÖREVLİSİ
MANİSA 7 OLGUN OKTAY DEMİRCAN EMEKLİ ASKER
MANİSA 8 MUSTAFA ERKAN İŞÇİ
MANİSA 9 MUHAMMET FATİH KAYA ÖĞRENCİ
MANİSA 10 NİHAT KOCAÇAKIR ÖĞRENCİ
MARDİN 1 MEHMET ALİ KILIÇ EĞİTİMCİ
MARDİN 2 MEHMET YILDIZ ÖĞRETMEN
MARDİN 3 SUUT CEVHEROĞLU ZİRAAT MÜHENDİSİ
MARDİN 4 AHMET İLETMİŞ TÜCCAR
MARDİN 5 HALİME DABAKOĞLU EV HANIMI
MARDİN 6 ÖMER ÇİFÇİ TEKNİKER
MERSİN 1 SONER ÇONTAR VETERİNER
MERSİN 2 NURBAKİ ŞAHİN DIŞ TİCARET
MERSİN 3 AYHAN BAYRAM MUHASEBECŞ
MERSİN 4 ESAT GÜNEŞ SERBEST
MERSİN 5 BURAK CANLI AVUKAT
MERSİN 6 BEKİR AYDIN REKLAMCI
MERSİN 7 HASİBE YILDIZ EV HANIMI
MERSİN 8 REMZİ YİĞİTALP SERBEST
MERSİN 9 GÖKHAN ALAGÖZ MÜHENDİS
MERSİN 10 MUSTAFA CAN SERBEST
MERSİN 11 ARİF ŞAHBAZ SERBEST
MERSİN 12 AYŞE GÜLİZ YENEN EV HANIMI
MERSİN 13 YUSUF GÜLMEZ DEKORASYON
MUĞLA 1 ÖMER ULUDAĞ TASARIMCI
MUĞLA 2 İLHAN ÖZLER ESNAF
MUĞLA 3 FURKAN DUMAN MİMAR
MUĞLA 4 MUHAMMED NECİP GENCER SERBEST
MUĞLA 5 SALİHA GÜZEL EV HANIMI
MUĞLA 6 MUSA ERGİN SERBEST
MUĞLA 7 SAYİT AYDIN EMEKLİ
MUŞ 1 NAZIM ÇELİK TÜCCAR
MUŞ 2 MEHMET ŞAH SABAK SERBEST
MUŞ 3 KEMAL İNDİÇ ÇİFTÇİ
MUŞ 4 HUDEYDA BOZYEL İŞÇİ
NEVŞEHİR 1 MUSTAFA AYDEMİR İLAHİYATÇI
NEVŞEHİR 2 ABBAS BÜKEN SERBEST
NEVŞEHİR 3 MUAMMER KEÇE SERBEST
NİĞDE 1 AHMET BİNİCİ SERBEST
NİĞDE 2 TAKİ KUZHAN
NİĞDE 3 NEDİME FATMA KOÇER EV HANIMI
ORDU 1 ERKAN TEMİZ AVUKAT
ORDU 2 MUAMMER BİLGİÇ EĞİTİMCİ
ORDU 3 AHMET TOKLUCUOĞLU HALKLA İLİŞKİLER
ORDU 4 HALİT DUYAR MÜHENDİS
ORDU 5 ERHAN KAYA VETERİNER
ORDU 6 AHMET TOPALOĞLU İKTİSATÇI
OSMANİYE 1 İSLAM KORKMAZ İŞLETMECİ
OSMANİYE 2 MAHMUT USTAHALİLOĞLU AVUKAT
OSMANİYE 3 ORHAN İLENGİZ YÖNETİCİ
OSMANİYE 4 ÖKKEŞ DAĞLI SERBEST
RİZE 1 MUHAMMET KAÇAR AVUKAT
RİZE 2 GÜLHAN HAFIZOĞLU EĞİTİMCİ
RİZE 3 BURAK UZUN SERBEST
SAKARYA 1 EYÜP YILDIRIM SERBEST
SAKARYA 2 ALİ SEYYAR İKTİSATÇI
SAKARYA 3 ŞEREF TAN İŞ ADAMI
SAKARYA 4 ALİ FETHİ GÜRLER AVUKAT
SAKARYA 5 AYŞE GÜÇLÜ SERBEST
SAKARYA 6 KERİM ALİ AKSOY İŞLETMECİ
SAKARYA 7 FURKAN CEBECİ ESNAF
SAMSUN 1 İSMAİL HAKKI AKKİRAZ EĞİTİMCİ
SAMSUN 2 MUSTAFA ÖCAL SERBEST
SAMSUN 3 HASAN ÖZTÜRK SİGORTACI
SAMSUN 4 İBRAHİM GÜMÜŞOĞLU YÖNETİCİ
SAMSUN 5 BUŞRA GENEZ JEOFİZİK MÜHENDİSİ
SAMSUN 6 ABDULVAHAP BİLEN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
SAMSUN 7 MUHAMMET KUZUBAŞ AKADEMİSYEN
SAMSUN 8 HÜSEYİN ŞİMŞEK TÜCCAR
SAMSUN 9 ŞUAYIP SARI İŞ ADAMI
SİİRT 1 MEMET SAMİ ARIKAN MAKİNE MÜHENDİSİ
SİİRT 2 MEHMET NURULLAH IŞIK ULUSLARARASI ILIŞKİLER
SİİRT 3 BARIŞ ÖZCAN ESNAF
SİNOP 1 İSLAM İNCE İŞ ADAMI
SİNOP 2 MUSA AKMAN YÖNETİCİ
SİVAS 1 DURSUN COŞAR MALİ MÜŞAVİR
SİVAS 2 MİHRİBAN GELDİ EV HANIMI
SİVAS 3 MEHMET ÖZTÜRK İŞ ADAMI
SİVAS 4 YAHYA NALBANT SERBEST
SİVAS 5 SAFA ÇİĞDEM SERBEST
TEKİRDAĞ 1 ARSLAN ATEŞ YÖNETİCİ
TEKİRDAĞ 2 UĞUR GÜREL MALİ MÜŞAVİR
TEKİRDAĞ 3 İBRAHİM İNCİ MÜHENDİS
TEKİRDAĞ 4 HALİL İBRAHİM KART SERBEST
TEKİRDAĞ 5 MUHAMMET ÖZKÜTÜKÇÜ İKTİSATÇI
TEKİRDAĞ 6 MUHAMMED YAMAN ÖĞRENCİ
TEKİRDAĞ 7 FATİH TOYTEKİN ÖĞRENCİ
TOKAT 1 BİLAL METEHAN AYDIN MÜHENDİS
TOKAT 2 SADİ ARHAN SERBEST
TOKAT 3 AYŞE GÖNAN EĞİTİMCİ
TOKAT 4 İHSAN YİĞİT İŞLETMECİ
TOKAT 5 ALİ KÜÇÜK SERBEST
TRABZON 1 CEVAT KURT ESNAF
TRABZON 2 MURAT ÖZCAN EĞİTİMCİ
TRABZON 3 ÜMİT ÇEBİ YÖNETİCİ
TRABZON 4 FURKAN ENES KOCAGÖZ YÖNETİCİ
TRABZON 5 İBRAHİM BAŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ
TRABZON 6 MEHMET UZ İNŞAAT MÜHENDİSİ
TUNCELİ 1
TUNCELİ 2 MUHAMMED MÜCAHİD ERGEN SERBEST
UŞAK 1 RAMAZAN YAVUZ ACAR İNŞAAT MÜHENDİSİ
UŞAK 2 HÜSEYİN ÇAKMAK HARİTA MÜHENDİSİ
UŞAK 3 İBRAHİM DAĞGEZEN İNŞAAT MÜHENDİSİ
VAN 1 ÖZAY İLHAN VETERİNER
VAN 2 MEHMET NECİP YAVUZER EMEKLİ
VAN 3 MEHMET ENGİN GÜNGÖR YÖNETİCİ
VAN 4 NEVZAT YAĞAR EMEKLİ
VAN 5 YUSUF ÖZEN İŞÇİ
VAN 6 SIDIKA EBİNÇ EV HANIMI
VAN 7 MEHMET ŞİRİN CENGİZ ESNAF
VAN 8 MUSTAFA TERİM EMEKLİ
YALOVA 1 MUSTAFA BALTA MÜHENDİS
YALOVA 2 FEVZİ AYGÜN ESNAF
YALOVA 3 İSMAİL KUZU EMEKLİ
YOZGAT 1 MEHMET DEMİREL İŞ ADAMI
YOZGAT 2 ZİYA KOÇAK TURİZİMCİ
YOZGAT 3 ALİ YURT YÖNETİCİ
YOZGAT 4 İRFAN TAŞKIN FİZİKÇİ
ZONGULDAK 1 BURAK EROL MÜHENDİS
ZONGULDAK 2 GÖKHAN GÖKTAŞ MÜHENDİS
ZONGULDAK 3 MEHMET YAMAN MÜHENDİS
ZONGULDAK 4 ENGİN ZEREN MALİ MÜŞAVİR
ZONGULDAK 5 YAVUZ SÜLEYMAN KÜŞ İMAM HATİP
ÇANAKKALE 1 MUHARREM HOŞGÖR EĞİTİMCİ
ÇANAKKALE 2 MUHAMMED ERER İŞLETMECİ
ÇANAKKALE 3 FATMA FUNDA ÇİFTÇİ EMEKLİ
ÇANAKKALE 4 ALİ ALGÜL SERBEST
ÇANKIRI 1 YAŞAR ÇERİBAŞ İŞ ADAMI
ÇANKIRI 2 ÖMER UZUN ESNAF
ÇORUM 1 AHMET BÖLÜKBAŞ TİCARET
ÇORUM 2 FARUK CIDIK MUHASEBECİ
ÇORUM 3 AHMET AKİF ÇOBAN İŞLETMECİ
ÇORUM 4 MUHAMMET ALİ KARATEPE SERBEST
ŞANLIURFA 1 MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ ECZACI
ŞANLIURFA 2 HÜSEYİN DOLAP OPERATÖR
ŞANLIURFA 3 RIDVAN SÖYLEMEZ İŞ ADAMI
ŞANLIURFA 4 İZZET ÇİFTÇİ TÜCCAR
ŞANLIURFA 5 AYŞE EROĞLU EV HANIMI
ŞANLIURFA 6 KASIM KARADAŞ AVUKAT
ŞANLIURFA 7 ZİYA AYDIN AVUKAT
ŞANLIURFA 8 DAVUT KÜÇÜK AVUKAT
ŞANLIURFA 9 AZİZ ŞAHAPOĞLU MUHASEBECİ
ŞANLIURFA 10 MEHMET ŞÜKRÜ YILDIRIM TÜCCAR
ŞANLIURFA 11 BUŞRA MEN TARİHÇİ
ŞANLIURFA 12 ŞEYHİSA KOŞDAŞ ÖĞRENCİ
ŞANLIURFA 13 MEHMET YAŞUK İŞ ADAMI
ŞANLIURFA 14 İBRAHİM KAPLAN BANKACI
ŞIRNAK 1 ABDULLAH UMRAN EKİNCİ AVUKAT
ŞIRNAK 2 FAİK BUĞDAY ZİRAAT MÜHENDİSİ
ŞIRNAK 3 NİZAR ÖZDEN DIŞ TİCARET
ŞIRNAK 4 ZEKİ BEGİŞ SERBES