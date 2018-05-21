Diken

Yaramazlara biraz batar!

Altan Tan’ı İstanbul’dan aday gösteren Karamollaoğlu: CHP listesi çalışması yok

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

HDP’den istifa ederek Saadet Partisi’ne geçen Altan Tan, İstanbul 3’üncü bölge 1’nci sıradan aday oldu.

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, “Kendi adaylarımızı kendi listemizden gösterdik. CHP listesi ile ilgili bir çalışmamız olmadı” dedi.

SP’nin listesinde eski DYP milletvekillerinden Faris Özdemir ile bir dönem Mazlum-Der yöneticiliği de yapan eski AK Parti milletvekili Ahmet Faruk Ünsal ve geçmişte Refah Partisi’nden Cizre belediye başkanlığı, yine RP’den ve Fazilet Partisi’nden milletvekilliği yapan Seyit Haşim Haşimi de bulunuyor.

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Aday listesi

SP’nin listesi şu şekilde:

ADANA    1    MUHAMMET ÇELEBİ    KEYHIDIR    SERBEST
ADANA    2    AHMET   BEYAZ    YÖNETİCİ
ADANA    3    AYŞE    TOPAL    EĞİTİMCİ
ADANA    4    SÜLEYMAN    ŞENOĞUL    SERBEST
ADANA    5    İBRAHİM    ŞAHİN    EMEKLİ
ADANA    6    MUSTAFA    ÇEKİLARIZ    İNŞAATÇI
ADANA    7    CUMA    ŞAHİN    YÖNETİCİ
ADANA    8    YASEMİN    KAPUKAYA    YAYINCI
ADANA    9    SELİM    BİLGEN    İŞ ADAMI
ADANA    10    ABDULLAH    KAYA    MÜTEAHHİT
ADANA    11    İBRAHİM    KARA    SERBEST
ADANA    12    CENGİZ    KAYADAN    EMLAKÇI
ADANA    13    OĞUZ    GÜÇÜK    TURİZİMCİ
ADANA    14    ABDULLAH    ÜMMETOĞLU    ESNAF
ADANA    15    UĞUR MURAT    BUĞDAY    SERBEST
ADIYAMAN    1    HAŞİM    ASNUK    YÖNETİCİ
ADIYAMAN    2    ABDULKADİR    GÖZLEYİCİ    SERBEST
ADIYAMAN    3    CEMAL    KILAVUZ    EĞİTİMCİ
ADIYAMAN    4    ABUZER    TURHAN    EĞİTİMCİ
ADIYAMAN    5    FEHİM    AYDIN    ÖĞRENCİ
AFYONKARAHİSAR    1    SEFA    ŞENEL    İŞ ADAMI
AFYONKARAHİSAR    2    MUSTAFA    TAŞKAPI    İŞLETMECİ
AFYONKARAHİSAR    3    HASAN BASRİ    KANTAR
AFYONKARAHİSAR    4    HASAN HÜSEYİN    UĞURLU    MALİ MÜŞAVİR
AFYONKARAHİSAR    5    HALİT    KUŞ    İŞ ADAMI
AFYONKARAHİSAR    6    YAŞAR    KARAKAYA    TÜCCAR
AKSARAY    1    LEVENT SERDAR    ŞAHİN    MAKİNE MÜHENDİSİ
AKSARAY    2    AHMET    BÜLBÜL    İNŞAAT TEKNİKERİ
AKSARAY    3    YUSUF KENAN    DURMUŞ    İNŞAAT MÜHENDİSİ
AKSARAY    4    MUSTAFA    AYHAN    ESNAF
AMASYA    1    MAHMUT    ÇAKAR    AVUKAT
AMASYA    2    LEVENT    ŞENOL    EMEKLİ SUBAY
AMASYA    3    NOĞMAN    YÜKSEL    TEKNİKER
ANKARA-1    1    TANJU    GÜVENDİREN    EMEKLİ HAKİM
ANKARA-1    2    FATİH    BEYAZIT    AVUKAT
ANKARA-1    3    AHMET    ÖZKÖK    SERBEST
ANKARA-1    4    HALİL    ADIGÜZEL    SERBEST
ANKARA-1    5    İBRAHİM    SAYIN    ESNAF
ANKARA-1    6    FARUK    BELCİ    SERBEST
ANKARA-1    7    HATİCE NİHAL    KORKUTAN    AVUKAT
ANKARA-1    8    HALİS    BAL    ESNAF
ANKARA-1    9    MEHMET    İNCİ    İNŞAAT TEKNİKERİ
ANKARA-1    10    EMRE    AYGÜNOĞLU    ESNAF
ANKARA-1    11    AZİZE    SAĞLAMYAŞAR
ANKARA-1    12    MUSTAFA    TOSUNER    AVUKAT
ANKARA-1    13    DİLARA    ERANIL    SERBEST
ANKARA-2    1    İLYAS    TONGÜÇ    EĞİTİMCİ
ANKARA-2    2    ALİ    AKTAŞ    AVUKAT
ANKARA-2    3    ERSAN    BİLGİN    SERBEST
ANKARA-2    4    MEHMET    BALOĞLU    TÜCCAR
ANKARA-2    5    MUHAMMET FURKAN    KAMALAK    AVUKAT
ANKARA-2    6    MERVE    AYDINKÜÇÜK    EV HANIMI
ANKARA-2    7    BURHAN    KIRMAN    TÜCCAR
ANKARA-2    8    BURHAN    GÜMRÜKÇÜ    SERBEST
ANKARA-2    9    OSMAN    OKTAY    ZİRAAT MÜHENDİSİ
ANKARA-2    10    TUGAY    KARABULUT    YÖNETİCİ
ANKARA-2    11    İLYAS    ŞEKER    ÖĞRENCİ
ANKARA-3    1    FATİH    AYDIN    EĞİTİMCİ
ANKARA-3    2    PINAR    GÖKMEN    MÜHENDİS
ANKARA-3    3    MEHMET FETHİ    ÖZTÜRK    İNŞAAT MÜHENDİSİ
ANKARA-3    4    MUSTAFA    AYDIN    EĞİTİMCİ
ANKARA-3    5
ANKARA-3    6    MUAMMER    GÜLAP    EMEKLİ
ANKARA-3    7    ÖMER    GÜNAYDIN    EĞİTİMCİ
ANKARA-3    8    MÜZEYYEN    SİMİT    EV HANIMI
ANKARA-3    9    YUSUF    SUNAR    YÖNETİCİ
ANKARA-3    10    AHMET    AVCI    AVUKAT
ANKARA-3    11    İSLAM    MERTOĞLU    YÖNETİCİ
ANKARA-3    12    MEHMET ENES    ŞAHİN    SERBEST
ANTALYA    1    HASAN    BURGAN    AVUKAT
ANTALYA    2    ADEM    SARICALAR    AVUKAT
ANTALYA    3    MEHMET FATİH    TEKİN    İŞ ADAMI
ANTALYA    4    MEHMET EMİN    GÖZÜKARA    EĞİTİMCİ
ANTALYA    5    ZÜBEYDE    GÜLER    EV HANIMI
ANTALYA    6    RUKİYE    GÜLŞEN    EV HANIMI
ANTALYA    7    DÖNAY    UYAR    PEDEGOJİ
ANTALYA    8    SEYYİT HALİL    TUNÇ    ESNAF
ANTALYA    9    RUMEYSA NUR    ÇETECİ    MİMAR
ANTALYA    10    SERVET    YILMAZ    EV HANIMI
ANTALYA    11    HAMZA    KARAAĞAÇ    EMEKLİ
ANTALYA    12    MUSTAFA    SİR    YÖNETİCİ
ANTALYA    13    ERGÜN    EREN    İŞLETMECİ
ANTALYA    14    SÜLEYMAN    AKINCI    EMEKLİ
ANTALYA    15    SEMİH SERDAR    DEMİR    ZİRAAT MÜHENDİSİ
ANTALYA    16    SÜMEYYE    GÜLDAL    MİMAR
ARDAHAN    1    HAKAN    ÇAPAN    EĞİTİMCİ
ARDAHAN    2    MEHMET    ŞİMŞEK    SERBEST
ARTVİN    1    SALİH    BERBER    AVUKAT
ARTVİN    2    GÜLTEKİN    SOYDAN    MAKİNE TEKNİKERİ
AYDIN    1    MEHMET İHSAN    AYAYDIN    İŞ ADAMI
AYDIN    2    ALİ    SÖĞÜT    MÜHENDİS
AYDIN    3    MUSA    MUÇA    SERBEST
AYDIN    4    ÖZLEM    ÖZTÜRK    HEMŞİRE
AYDIN    5    MEHMET    YÖRÜK    İŞLETMECİ
AYDIN    6    SÜLEYMAN    ATEŞ    OPERATÖR
AYDIN    7    FATİH    KARAHAN    İŞ ADAMI
AYDIN    8    GÜLTEN    HANÇER    EV HANIMI
AĞRI    1    MEHMET ZİYATTİN    TOKAR    MÜHENDİS
AĞRI    2
AĞRI    3
AĞRI    4
BALIKESİR    1    MUSTAFA    YILMAZ    GAZETECİ
BALIKESİR    2    EYÜP SABRİ    SOLMAZ    EĞİTİMCİ
BALIKESİR    3    SEYFETTİN    ÇÖZEL    EMEKLİ ÖĞRETMEN
BALIKESİR    4    RAMAZAN    YILDIRIM    AVUKAT
BALIKESİR    5    ÖMER    TAŞKIN    EMEKLİ ÖĞRETMEN
BALIKESİR    6    İBRAHİM    HIDIR    BESİCİ
BALIKESİR    7    AHMET    PINAR    EMEKLİ
BALIKESİR    8    SİNAN    BAŞARAN    TÜCCAR
BALIKESİR    9    SALİH ORAL    ÖVÜÇ    YÖNETİCİ
BARTIN    1    ÜNAL    YURTBAY    ESNAF
BARTIN    2    MÜCAHİT ABDULLAH    MEKEÇ    SERBEST
BATMAN    1    FARİS    ÖZDEMİR    EMEKLİ VEKİL
BATMAN    2    MUSTAFA    YILDIZ    SERBEST
BATMAN    3    MEHMET    FIRAT    EMEKLİ
BATMAN    4
BATMAN    5
BAYBURT    1    MURAT    GÜRBÜZ    YÖNETİCİ
BİLECİK    1    SEYFETTİN    TIKIZ    YÖNETİCİ
BİLECİK    2    ETHEM    ERSÖZ    MÜHENDİS
BİNGÖL    1    SUAT    İŞCEN    ELEKTRİKÇİ
BİNGÖL    2    MUHAMMED FATİH    TİRYAKİ    VETERİNER
BİNGÖL    3    VURAL    KOŞUNKARTAY    ÖĞRENCİ
BİTLİS    1    ZİYA    KALMACİ    EMEKLİ
BİTLİS    2
BİTLİS    3    MUHAMMED MEHDİ    PERTEKLİ    SERBEST
BOLU    1    İSA    SAYIN    İNŞAAT MÜHENDİSİ
BOLU    2    VEYSEL    AYEROĞLU    ESNAF
BOLU    3    DAVUT    KARAHAYDAR    SERBEST
BURDUR    1    FATİH    TUNÇ    ESNAF
BURDUR    2    RAMAZAN    KAYABAŞ    DİN GÖREVLİSİ
BURDUR    3    FETHİ    SEMİZ    İKTİSATÇI
BURSA-1    1    GÖKHAN    GERÇEK    MÜHENDİS
BURSA-1    2    BURAK    ÇELİK    VETERİNER
BURSA-1    3    ELİF SULTAN    ŞENDÖL    ÖĞRENCİ
BURSA-1    4    ALİ    ÖNCEL    ESNAF
BURSA-1    5    HAMZA    GÜRSEL    ÖĞRETMEN
BURSA-1    6    CENGİZ    ARSLAN    TİCARET
BURSA-1    7    DOĞAN    ÖZBÜYÜK    İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
BURSA-1    8    GÖKSEL RÜSTEM    KARAKUZU    SERBEST
BURSA-1    9    RABİA    IMAMAJ    ÖĞRENCİ
BURSA-1    10    YUNUS EMRE    ÖZBİLEN    ÖĞRENCİ
BURSA-2    1    MEHMET    ATMACA    İNŞAAT MÜHENDİSİ
BURSA-2    2    FİKRET    BAYRAM    GAZETECİ
BURSA-2    3    EBRAR GÜLSÜM    AYGÜN    EĞİTİMCİ
BURSA-2    4    HAMZA    AYGÜN    TÜCCAR
BURSA-2    5    SALİH    KOCATEPE    YÖNETİCİ
BURSA-2    6    KARYAĞDI    BERKELİ    VETERİNER
BURSA-2    7    SELAHATTİN    AFŞAR    SERBEST
BURSA-2    8    RABİA    ÖRNEK    HALKLA İLİŞKİLER
BURSA-2    9    CUMA    YILDIRAK
BURSA-2    10    CAN    TATAR    SERBEST
DENİZLİ    1    AHMET    ERYILMAZ    İŞ ADAMI
DENİZLİ    2    TANER    İZGİ    MİMAR
DENİZLİ    3    SEVİL    AKTAŞ    YÖNETİCİ
DENİZLİ    4    ABDULLAH    ÖZEREN    AVUKAT
DENİZLİ    5    HALİL İBRAHİM    VAROL    AVUKAT
DENİZLİ    6    MEHMET ALİ    SEZER    AVUKAT
DENİZLİ    7    MEHMED SAİD    TOPUZ    ÖĞRENCİ
DENİZLİ    8    KUDRET    İLHAN    TİCARET
DİYARBAKIR    1    SEYYİT HAŞIM    HAŞİMİ    İŞ ADAMI
DİYARBAKIR    2    BÜLENT    KAYA    AVUKAT
DİYARBAKIR    3    FESİH    BOZAN    YÖNETİCİ
DİYARBAKIR    4    ALAADDİN    TAN    İŞ ADAMI
DİYARBAKIR    5    HÜSEYİN İHSAN    YENİCE    AVUKAT
DİYARBAKIR    6    MEHMET    ÖCAL    SERBEST
DİYARBAKIR    7    ABDURRAHMAN    ERGİN    YÖNETİCİ
DİYARBAKIR    8    MUHAMMET MUHYETTİN    KAYAN    İNŞAAT MÜHENDİSİ
DİYARBAKIR    9
DİYARBAKIR    10
DİYARBAKIR    11
DİYARBAKIR    12
DÜZCE    1    MUSTAFA    ZORLU    İKTİSATÇI
DÜZCE    2    AHMET SERDAR    ERDEM    ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
DÜZCE    3    FATİH MEHMET    GÜNER    ESNAF
EDİRNE    1    ALİ ERHAN    DEMİRKIRAN    EMEKLİ
EDİRNE    2    AYHAN    ÖZKAN    SERBEST
EDİRNE    3    MANSUR    İRİŞ    SERBEST
EDİRNE    4    RECAİ    TAŞKIN    EMEKLİ
ELAZIĞ    1    İBRAHİM    HACIBEKİROĞLU    TÜCCAR
ELAZIĞ    2    MUHAMMED NEDİM    SADAK    SERBEST
ELAZIĞ    3    MUSTAFA    EMRE    İŞÇİ
ELAZIĞ    4    ÖZKAN    ERGEN    İMAM HATİP
ELAZIĞ    5    ABOBEKİR    TANYILDIZI    EMEKLİ
ERZİNCAN    1    ALİ    CEBECİ    İŞ ADAMI
ERZİNCAN    2    HALİL İBRAHİM    KUTLU    MAKİNE MÜHENDİSİ
ERZURUM    1    FAİK    ÇALIK    ESNAF
ERZURUM    2    ABDULLAH    POLAT    SERBEST
ERZURUM    3    MURAT    OZAN    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ERZURUM    4    NİZAMETTİN    AKÇIL    SERBEST
ERZURUM    5    AYHAN    ERKEM    ESNAF
ERZURUM    6    YUSUF    KOLİKISA    MÜHENDİS
ESKİŞEHİR    1    FESİH    BİNGÖL    İNŞAAT MÜHENDİSİ
ESKİŞEHİR    2    NAZİF    AYAZ    YÖNETİCİ
ESKİŞEHİR    3    SERAP    DEMİR    SERBEST
ESKİŞEHİR    4    MUHAMMET    GÜNEY    EMEKLİ
ESKİŞEHİR    5    MUHAMMED ALİ    KÖSE    MUHASEBE UZMANI
ESKİŞEHİR    6    YASİN    YENTÜRK    MÜTEAHHİT
ESKİŞEHİR    7    ADİL    KESER    AVUKAT
GAZİANTEP    1    AHMET FARUK    ÜNSAL    MÜHENDİS
GAZİANTEP    2    HALİL    KILIÇ    AVUKAT
GAZİANTEP    3    ŞIHMÜSLÜM    BULANIK    MÜTEAHHİT
GAZİANTEP    4    MURAT    ŞENEL    AVUKAT
GAZİANTEP    5    ALİ    MULLAOĞLU    SERBEST
GAZİANTEP    6    MUSTAFA    YAKUT    SERBEST
GAZİANTEP    7    MUSTAFA    ÖZTÜRK    TİCARET
GAZİANTEP    8    ARZU    KARTAL    YÖNETİCİ
GAZİANTEP    9    AHMET NECATİ    SARI    NAKLİYECİ
GAZİANTEP    10    MEHMET HAYRİ    GÖREN    ÇİFTÇİ
GAZİANTEP    11    ZEYNEL ABİDİN    DARĞIN    ESNAF
GAZİANTEP    12    ADİLE GÜLAY    İNGEL    EV HANIMI
GAZİANTEP    13    MUSTAFA    AKAR    ESNAF
GAZİANTEP    14    HASAN    KOCAMAN    ESNAF
GİRESUN    1    BEKİR    DEMİRKAYA    İŞ ADAMI
GİRESUN    2    GÖKSEL    GÜNEŞ    AVUKAT
GİRESUN    3    HAYATİ FİKRİ    TOPKAR    EMEKLİ
GİRESUN    4    BEKİR    TOSUN    İŞ ADAMI
GÜMÜŞHANE    1    AKIN    DEMİR    AVUKAT
GÜMÜŞHANE    2    CELALETTİN    KARAKOÇ    EĞİTİMCİ
HAKKARİ    1    ABDÜLVAHİT    ÇİFTÇİ    ESNAF
HAKKARİ    2    YAVUZ    DALGIÇ    EMLAKÇI
HAKKARİ    3    YUSUF    KESKİN    ESNAF
HATAY    1    NECMETTİN    ÇALIŞKAN    İŞ ADAMI
HATAY    2    MUSTAFA    EĞE    SİGORTACI
HATAY    3    HALİL    ÇELİK    ESNAF
HATAY    4    ABDULLAH AYDIN    DEMİR    YÖNETİCİ
HATAY    5    AYŞEGÜL    KÜÇÜK    YÖNETİCİ
HATAY    6    ATİLA    EROL    İŞ ADAMI
HATAY    7    YUSUF    ÇİÇEK    İŞÇİ
HATAY    8    RAMAZAN    ÖKSÜZ    İŞ ADAMI
HATAY    9    FATİH    DÖKMECİ    TÜCCAR
HATAY    10    MEHMET    AYDOĞAN    MUHASEBECİ
HATAY    11    UĞUR    URAL    ZİRAAT TEKNİKERİ
ISPARTA    1    CEVAT    GENÇAY    MOBİLYACI
ISPARTA    2    DİNÇER    DEMİREZEN    SERBEST
ISPARTA    3    İBRAHİM    ATEŞ    ESNAF
ISPARTA    4    HÜSEYİN    EROĞLU    İNŞAAT TEKNİKERİ
IĞDIR    1    ALİ    GÜNER    EĞİTİMCİ
IĞDIR    2    SEYİT ZAHİR    KOŞİK    SERBEST
İSTANBUL-1    1    ABDULLAH    SEVİM    EĞİTİMCİ
İSTANBUL-1    2    YILMAZ    BAYAT    MÜHENDİS
İSTANBUL-1    3    DİCLE    ŞİT    EV HANIMI
İSTANBUL-1    4    AHMET    TÜRKCAN    YÖNETİCİ
İSTANBUL-1    5    MEHMET ALİ    ÖZGÜR
İSTANBUL-1    6    PAKİZE    YÜZBAŞIOĞLU    İŞLETMECİ
İSTANBUL-1    7    MEHMET FATİH    AKDAĞOĞLU    İNŞAAT TEKNİKERİ
İSTANBUL-1    8    ABDULHALİM    MEŞE    YÖNETİCİ
İSTANBUL-1    9    CEM KAYA    KARATÜN    AVUKAT
İSTANBUL-1    10    ALEV    SEZEN    AVUKAT
İSTANBUL-1    11    ADEM    BOZ    LOJİSTİK
İSTANBUL-1    12    FEHİM    HAVA    TÜCCAR
İSTANBUL-1    13    YUSUF    YÜKSEL    TÜCCAR
İSTANBUL-1    14    ŞEREF    KAÇMAZ    İŞLETMECİ
İSTANBUL-1    15    RESUL    KILIÇ    ESNAF
İSTANBUL-1    16    ABDÜLKADİR    ARSLAN    TÜCCAR
İSTANBUL-1    17    AHMET    BARAN
İSTANBUL-1    18    AYSUN    BAYRAKTAR    EV HANIMI
İSTANBUL-1    19    RECEP    KARAKOÇ    İŞLETMECİ
İSTANBUL-1    20    FAHRETTİN    COŞKUN
İSTANBUL-1    21    FESİH    TAYBAR
İSTANBUL-1    22    MUSTAFA    KOCABEY    AVUKAT
İSTANBUL-1    23    TURGUT    DANACI    ESNAF
İSTANBUL-1    24    ALİ KEMAL    DERİN
İSTANBUL-1    25    GONCA NUR    ASLAN    EV HANIMI
İSTANBUL-1    26    MUHAMMET    DUMAN    AVUKAT
İSTANBUL-1    27    MUAMMER    KOÇ    İLAHİYATÇI
İSTANBUL-1    28    HALİL İBRAHİM    SERBEST
İSTANBUL-1    29    NAFİYE    SAÇI    ÖĞRENCİ
İSTANBUL-1    30    ERDOĞAN    USLU    TÜCCAR
İSTANBUL-1    31    MURAT    ÇEKER
İSTANBUL-1    32    SELAHATTİN    ASLAN
İSTANBUL-1    33    HAKAN    AKTAŞ    İKTİSATÇI
İSTANBUL-1    34
İSTANBUL-1    35
İSTANBUL-2    1    BİROL    AYDIN    EĞİTİMCİ
İSTANBUL-2    2    SAMET SAMİ    TEMEL    ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
İSTANBUL-2    3    MUSTAFA    KAYA    EĞİTİMCİ
İSTANBUL-2    4    BİLAL    AY
İSTANBUL-2    5    FATMA NEVİN    GÖKÇE
İSTANBUL-2    6    MUHAMMED EMİN    TOPSAKAL    BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
İSTANBUL-2    7    MUSTAFA    YAMAN    AVUKAT
İSTANBUL-2    8    BİLAL    AYDIN    İKTİSATÇI
İSTANBUL-2    9    MİKAİL    KABAK    DOKTOR
İSTANBUL-2    10    TUĞRUL    YALÇINKAYA    İŞLETMECİ
İSTANBUL-2    11    ZEYNEP ŞULE    RIDVANOĞLU
İSTANBUL-2    12    EROL    URHAN
İSTANBUL-2    13    ADEM    AKBULUT
İSTANBUL-2    14    ÖZGÜR    ATAK    İKTİSATÇI
İSTANBUL-2    15    İLKER    ÇİFTÇİ    İŞLETMECİ
İSTANBUL-2    16    RECEP    POLAT    İKTİSATÇI
İSTANBUL-2    17    NİHAT    ŞADOĞLU    TÜCCAR
İSTANBUL-2    18    MUHAMMED GAZİ    KILIÇ
İSTANBUL-2    19    YASEMİN BİLNUR    ERENCİ
İSTANBUL-2    20    HÜSEYİN    AYDOĞAN    TÜCCAR
İSTANBUL-2    21    MEHMET FATİH    AKYÜZLÜ
İSTANBUL-2    22    MAHİR    SEZGİN    AVUKAT
İSTANBUL-2    23    TÜLAY    VIZVIZ
İSTANBUL-2    24    MUSTAFA UĞUR    DOĞAN
İSTANBUL-2    25    NURSENA    ULUSOY
İSTANBUL-2    26    SELİM    BAŞPINAR    MÜHENDİS
İSTANBUL-2    27    HABİBE    ERDOĞAN
İSTANBUL-2    28
İSTANBUL-3    1    ALTAN    TAN    MÜHENDİS
İSTANBUL-3    2    HASAN    BİTMEZ    EĞİTİMCİ
İSTANBUL-3    3    NAGEHAN GÜL    ASİLTÜRK    YÖNETİCİ
İSTANBUL-3    4    İBRAHİM    YILDIZ    AVUKAT
İSTANBUL-3    5    MESUT    ÖZLEM    MÜHENDİS
İSTANBUL-3    6    EBRAR    BEZCİ    İŞLETMECİ
İSTANBUL-3    7    YAŞAR    AVCI
İSTANBUL-3    8    OSMAN    BAŞ    ESNAF
İSTANBUL-3    9    YUNUS    AKSOY    MAKİNE MÜHENDİSİ
İSTANBUL-3    10    MESUDE    DÖNMEZ    EV HANIMI
İSTANBUL-3    11    NEŞET    ÇEVİK    TÜCCAR
İSTANBUL-3    12    ADNAN    HACIABDULLAHOĞLU    KİMYAGER
İSTANBUL-3    13    TUNCER    KOĞA
İSTANBUL-3    14    ENDER    ESİNER
İSTANBUL-3    15    KADİR    TOKALI
İSTANBUL-3    16    CANER    BİTİŞ
İSTANBUL-3    17    EMİNE    ÖZTÜRK    ULUSLARARASI ILIŞKİLER
İSTANBUL-3    18    HASAN    KARA
İSTANBUL-3    19    ADNAN    ŞAHİN    EMEKLİ SUBAY
İSTANBUL-3    20    AHMET    ÖZSEVEN
İSTANBUL-3    21    İLKNUR    GÖKDEMİR    TARİHÇİ
İSTANBUL-3    22    SUAT    KOÇYİĞİT    AVUKAT
İSTANBUL-3    23    FUNDA    YALÇIN BOZKURT
İSTANBUL-3    24    MUHAMMED TAHA    KILIÇOĞLU    EĞİTİMCİ
İSTANBUL-3    25    FERİT    DURBİN    AVUKAT
İSTANBUL-3    26    ÖMER    KOÇAK    TEKNİKER
İSTANBUL-3    27    BİLAL    TATAR    TÜCCAR
İSTANBUL-3    28    MEVLÜT İRFAN    BAHADIR    AVUKAT
İSTANBUL-3    29    FEYZA    GÜRBÜZ    ULUSLARARASI ILIŞKİLER
İSTANBUL-3    30    MUHAMMED MUSAB    DEMİRER    AVUKAT
İSTANBUL-3    31    KENAN    KARAGÜZEL    ESNAF
İSTANBUL-3    32    MUSTAFA    ÇALKAN
İSTANBUL-3    33
İSTANBUL-3    34
İSTANBUL-3    35
İZMİR-1    1    ZEKERİYE    HAZIRBULAN    MÜHENDİS
İZMİR-1    2    OZAN    GANİÜSMEN    DOKTOR
İZMİR-1    3    TURHAN    TUTUMLU    AVUKAT
İZMİR-1    4    MÜMİN    BAŞTÜRK    ELEKTRİK TEKNİSYENİ
İZMİR-1    5    SELÇUK    KAVUŞAN    PAZARLAMA
İZMİR-1    6    SUNA    CANITEZ    EMEKLİ
İZMİR-1    7    UĞUR    TÜRKER    MÜHENDİS
İZMİR-1    8    HAMZA    DEMİR    MÜHENDİS
İZMİR-1    9    İBRAHİM    DEMİR    AVUKAT
İZMİR-1    10    BEKİR    ÇALIŞKAN    MALİ MÜŞAVİR
İZMİR-1    11    HALİL    YALÇINKAYA    ESNAF
İZMİR-1    12    KASIM    OCAK    BANKACI
İZMİR-1    13    FURKAN    TURGUT    ÖĞRENCİ
İZMİR-1    14    MEHMET EMİN    ALTINBAŞ    ESNAF
İZMİR-2    1    ŞERAFETTİN    KILIÇ    MALİ MÜŞAVİR
İZMİR-2    2    CEREN    KARA    YÖNETİCİ
İZMİR-2    3    VEDAT    KOLUKISA    AVUKAT
İZMİR-2    4    MESUT    DAĞ    MİMAR
İZMİR-2    5    ZEKİ    KAYA    MÜHENDİS
İZMİR-2    6    MEHMET EMRE    BOZABA    DİŞ HEKİMİ
İZMİR-2    7    ALİ    ÇAKIR    İŞ ADAMI
İZMİR-2    8    ŞAHAP    BOZKURT    ÇİFÇİ
İZMİR-2    9    MUHSİN    GİRCUDE    SERBEST
İZMİR-2    10    SERVET    YILDIZ    ESNAF
İZMİR-2    11    SÜMEYYE    ORHAN    EV HANIMI
İZMİR-2    12    MAHMUT    DOST    İLAHİYATÇI
İZMİR-2    13    ERDEM    YILMAZ    ESNAF
İZMİR-2    14    İSMET    TOPAL    EMEKLİ
KAHRAMANMARAŞ    1    ÖKKEŞ    NARLI    TEKSTİL MÜHENDİSİ
KAHRAMANMARAŞ    2    VAHAP    KARPINAR    ÖĞRETMEN
KAHRAMANMARAŞ    3    İSHAK    KÖROĞLU    İŞ ADAMI
KAHRAMANMARAŞ    4    SULTAN    KAMALAK    EV HANIMI
KAHRAMANMARAŞ    5    CİHAT    DİNLER    YÖNETİCİ
KAHRAMANMARAŞ    6    MANSUR    ÖZCAN    TEKNİKER
KAHRAMANMARAŞ    7    BURAK    DOLUZENGİN    AVUKAT
KAHRAMANMARAŞ    8    AHMET    ZOR    SERBEST
KARABÜK    1    MUHSİN    ÇEBİ    ESNAF
KARABÜK    2    MEHMET    YÜCE    İNŞAAT MÜHENDİSİ
KARABÜK    3    İSMAİL    KİRENLİ    EMEKLİ
KARAMAN    1    ORHAN    SOYDAN    YÖNETİCİ
KARAMAN    2    ALİ    ÇİFTÇİ    EMEKLİ
KARAMAN    3    MELEKHAN    KAVAS    EV HANIMI
KARS    1    SEZGİN    YILDIZ    EĞİTİMCİ
KARS    2    BÜLENT    ALTUN    OTOMOTİV
KARS    3    TAHİR    TAHİROĞLU    İKTİSATÇI
KASTAMONU    1    BİLAL    ÇODUR    SERBEST
KASTAMONU    2    NECATİ    YAVUZ    EMEKLİ
KASTAMONU    3    HULUSİ    ÖZBEK    SERBEST
KAYSERİ    1    MAHMUT    ARIKAN    İNŞAAT MÜHENDİSİ
KAYSERİ    2    HAŞİM    ÖZÇELİK    HARİTA MÜHENDİSİ
KAYSERİ    3    AHMET    ULUSOY    SİGORTA ACENTESİ
KAYSERİ    4    HATİCE SÜMEYYE    BOZKURT    PSİKOLOG
KAYSERİ    5    İSMAİL    ÇELEBİ    EMEKLİ
KAYSERİ    6    BAKİ    COŞKUN    AVUKAT
KAYSERİ    7    İBRAHİM    BIYIKLIOĞLU    MÜHENDİS
KAYSERİ    8    ASİYE    ÇAKIRLI    ESNAF
KAYSERİ    9    ÖZKAN    YÜREK    AVUKAT
KAYSERİ    10    RABİA    ÇAĞRICI    ÖĞRENCİ
KIRIKKALE    1    FARUK    VURGUN    TEKNİKER
KIRIKKALE    2    SELAMİ    ÇAKIR    İŞÇİ
KIRIKKALE    3    MÜİN    YILDIZ    EMEKLİ
KIRKLARELİ    1    SALİH MEHMET    AYDIN    YÖNETİCİ
KIRKLARELİ    2    GÜNER    AYDIN    İŞ ADAMI
KIRKLARELİ    3    BÜŞRA    SAVAŞ    ÖĞRETMEN
KIRŞEHİR    1    MUSTAFA    ÇAKIR    MAKİNE MÜHENDİSİ
KIRŞEHİR    2    HÜSEYİN    ESERER    İMAM HATİP
KİLİS    1    ŞERİF    KARAKURT    İKTİSATÇI
KİLİS    2    MEHMET SALİH    ÖZOĞUZ    SERBEST
KOCAELİ    1    SİNAN    EJDEROĞLU    MAKİNE MÜHENDİSİ
KOCAELİ    2    RECEP    SARIDOĞAN    ESNAF
KOCAELİ    3    REYHAN    ŞENGÜN    GİYİM TASARIM
KOCAELİ    4    VOLKAN    GEMİKSİZ    TİCARET
KOCAELİ    5    İBRAHİM    BIYIKLI    İŞLETMECİ
KOCAELİ    6    NİHAT    YILDIZ    İŞ ADAMI
KOCAELİ    7    SİNAN    YOLCU    SERBEST
KOCAELİ    8    ÖMER FARUK    YILDIRIM    AVUKAT
KOCAELİ    9    SEDAT    USLU    YÖNETİCİ
KOCAELİ    10    FAHRETTİN    TAŞKAYA    TÜCCAR
KOCAELİ    11    FATMA BETÜL    ULUDAĞ    EV HANIMI
KOCAELİ    12    FATİH    KARAMAN    PAZARLAMA
KOCAELİ    13    LATİF GÖKHAN    DURTAŞ    İNŞAAT MÜHENDİSİ
KONYA    1    MUSTAFA    ÖZKAFA    YÖNETİCİ
KONYA    2    HASAN HÜSEYİN    UYAR    AVUKAT
KONYA    3    MUSTAFA    DERBENTLİ    AVUKAT
KONYA    4    SİNAN    TOPRAK    MÜHENDİS
KONYA    5    MUHAMMET    UZUN    TİCARET
KONYA    6    AHMET    BÜYÜKTERMİYECİ    TİCARET
KONYA    7    YAVUZ    AYDIN    EMEKLİ
KONYA    8    KENAN    ÖZCAN    MÜHENDİS
KONYA    9    İSMAİL HAKKI    BACAK    SANAYİCİ
KONYA    10    İSMAİL    AYDİLEK    EĞİTİMCİ
KONYA    11    MAHMUT SAMİ    BÜYÜKYILMAZ    AVUKAT
KONYA    12    İSMAİL    BULUT    MÜHENDİS
KONYA    13    ÖMER    MÜCEVHER    MÜHENDİS
KONYA    14    SEFA    YILMAZ    ÖĞRENCİ
KONYA    15    KERİM    ŞENEL    EMEKLİ
KÜTAHYA    1    ÖMER FARUK    EVREN    ÖZEL DANIŞMAN
KÜTAHYA    2    FATİH    BOZAN    İŞLETMECİ
KÜTAHYA    3    NURULLAH    GÜNGÖR    ÖĞRENCİ
KÜTAHYA    4    HASAN    ÖZBAL    ÖĞRENCİ
KÜTAHYA    5    RÜMEYSA    POYRAZ    ÖĞRENCİ
MALATYA    1    MEHMET KAYA    ASİLTÜRK    İŞ ADAMI
MALATYA    2    ABUZER    GÖGÜS    VETERİNER
MALATYA    3    YUNUS    SAVAŞ    SERBEST
MALATYA    4    MUSTAFA    PARLAKYILDIZ    ESNAF
MALATYA    5    MUHAMMET İKBAL    YILDIZ    ÖĞRENCİ
MALATYA    6    ADNAN    ÖZDEMİR    EMEKLİ
MANİSA    1    MEHMET    ÖNAL    İŞ ADAMI
MANİSA    2    MUSTAFA ARİF    AYSU    SERBEST
MANİSA    3    ZEKAYİ    YILMAZ    ESNAF
MANİSA    4    BİLAL    KİŞEÇOK    MÜTEAHHİT
MANİSA    5    ABDULLAH    YILMAZ    EMEKLİ
MANİSA    6    MEHMET    TONBALAK    DİN GÖREVLİSİ
MANİSA    7    OLGUN OKTAY    DEMİRCAN    EMEKLİ ASKER
MANİSA    8    MUSTAFA    ERKAN    İŞÇİ
MANİSA    9    MUHAMMET FATİH    KAYA    ÖĞRENCİ
MANİSA    10    NİHAT    KOCAÇAKIR    ÖĞRENCİ
MARDİN    1    MEHMET ALİ    KILIÇ    EĞİTİMCİ
MARDİN    2    MEHMET    YILDIZ    ÖĞRETMEN
MARDİN    3    SUUT    CEVHEROĞLU    ZİRAAT MÜHENDİSİ
MARDİN    4    AHMET    İLETMİŞ    TÜCCAR
MARDİN    5    HALİME    DABAKOĞLU    EV HANIMI
MARDİN    6    ÖMER    ÇİFÇİ    TEKNİKER
MERSİN    1    SONER    ÇONTAR    VETERİNER
MERSİN    2    NURBAKİ    ŞAHİN    DIŞ TİCARET
MERSİN    3    AYHAN    BAYRAM    MUHASEBECŞ
MERSİN    4    ESAT    GÜNEŞ    SERBEST
MERSİN    5    BURAK    CANLI    AVUKAT
MERSİN    6    BEKİR    AYDIN    REKLAMCI
MERSİN    7    HASİBE    YILDIZ    EV HANIMI
MERSİN    8    REMZİ    YİĞİTALP    SERBEST
MERSİN    9    GÖKHAN    ALAGÖZ    MÜHENDİS
MERSİN    10    MUSTAFA    CAN    SERBEST
MERSİN    11    ARİF    ŞAHBAZ    SERBEST
MERSİN    12    AYŞE GÜLİZ    YENEN    EV HANIMI
MERSİN    13    YUSUF    GÜLMEZ    DEKORASYON
MUĞLA    1    ÖMER    ULUDAĞ    TASARIMCI
MUĞLA    2    İLHAN    ÖZLER    ESNAF
MUĞLA    3    FURKAN    DUMAN    MİMAR
MUĞLA    4    MUHAMMED NECİP    GENCER    SERBEST
MUĞLA    5    SALİHA    GÜZEL    EV HANIMI
MUĞLA    6    MUSA    ERGİN    SERBEST
MUĞLA    7    SAYİT    AYDIN    EMEKLİ
MUŞ    1    NAZIM    ÇELİK    TÜCCAR
MUŞ    2    MEHMET ŞAH    SABAK    SERBEST
MUŞ    3    KEMAL    İNDİÇ    ÇİFTÇİ
MUŞ    4    HUDEYDA    BOZYEL    İŞÇİ
NEVŞEHİR    1    MUSTAFA    AYDEMİR    İLAHİYATÇI
NEVŞEHİR    2    ABBAS    BÜKEN    SERBEST
NEVŞEHİR    3    MUAMMER    KEÇE    SERBEST
NİĞDE    1    AHMET    BİNİCİ    SERBEST
NİĞDE    2    TAKİ    KUZHAN
NİĞDE    3    NEDİME FATMA    KOÇER    EV HANIMI
ORDU    1    ERKAN    TEMİZ    AVUKAT
ORDU    2    MUAMMER    BİLGİÇ    EĞİTİMCİ
ORDU    3    AHMET    TOKLUCUOĞLU    HALKLA İLİŞKİLER
ORDU    4    HALİT    DUYAR    MÜHENDİS
ORDU    5    ERHAN    KAYA    VETERİNER
ORDU    6    AHMET    TOPALOĞLU    İKTİSATÇI
OSMANİYE    1    İSLAM    KORKMAZ    İŞLETMECİ
OSMANİYE    2    MAHMUT    USTAHALİLOĞLU    AVUKAT
OSMANİYE    3    ORHAN    İLENGİZ    YÖNETİCİ
OSMANİYE    4    ÖKKEŞ    DAĞLI    SERBEST
RİZE    1    MUHAMMET    KAÇAR    AVUKAT
RİZE    2    GÜLHAN    HAFIZOĞLU    EĞİTİMCİ
RİZE    3    BURAK    UZUN    SERBEST
SAKARYA    1    EYÜP    YILDIRIM    SERBEST
SAKARYA    2    ALİ    SEYYAR    İKTİSATÇI
SAKARYA    3    ŞEREF    TAN    İŞ ADAMI
SAKARYA    4    ALİ FETHİ    GÜRLER    AVUKAT
SAKARYA    5    AYŞE    GÜÇLÜ    SERBEST
SAKARYA    6    KERİM ALİ    AKSOY    İŞLETMECİ
SAKARYA    7    FURKAN    CEBECİ    ESNAF
SAMSUN    1    İSMAİL HAKKI    AKKİRAZ    EĞİTİMCİ
SAMSUN    2    MUSTAFA    ÖCAL    SERBEST
SAMSUN    3    HASAN    ÖZTÜRK    SİGORTACI
SAMSUN    4    İBRAHİM    GÜMÜŞOĞLU    YÖNETİCİ
SAMSUN    5    BUŞRA    GENEZ    JEOFİZİK MÜHENDİSİ
SAMSUN    6    ABDULVAHAP    BİLEN    BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
SAMSUN    7    MUHAMMET    KUZUBAŞ    AKADEMİSYEN
SAMSUN    8    HÜSEYİN    ŞİMŞEK    TÜCCAR
SAMSUN    9    ŞUAYIP    SARI    İŞ ADAMI
SİİRT    1    MEMET SAMİ    ARIKAN    MAKİNE MÜHENDİSİ
SİİRT    2    MEHMET NURULLAH    IŞIK    ULUSLARARASI ILIŞKİLER
SİİRT    3    BARIŞ    ÖZCAN    ESNAF
SİNOP    1    İSLAM    İNCE    İŞ ADAMI
SİNOP    2    MUSA    AKMAN    YÖNETİCİ
SİVAS    1    DURSUN    COŞAR    MALİ MÜŞAVİR
SİVAS    2    MİHRİBAN    GELDİ    EV HANIMI
SİVAS    3    MEHMET    ÖZTÜRK    İŞ ADAMI
SİVAS    4    YAHYA    NALBANT    SERBEST
SİVAS    5    SAFA    ÇİĞDEM    SERBEST
TEKİRDAĞ    1    ARSLAN    ATEŞ    YÖNETİCİ
TEKİRDAĞ    2    UĞUR    GÜREL    MALİ MÜŞAVİR
TEKİRDAĞ    3    İBRAHİM    İNCİ    MÜHENDİS
TEKİRDAĞ    4    HALİL İBRAHİM    KART    SERBEST
TEKİRDAĞ    5    MUHAMMET    ÖZKÜTÜKÇÜ    İKTİSATÇI
TEKİRDAĞ    6    MUHAMMED    YAMAN    ÖĞRENCİ
TEKİRDAĞ    7    FATİH    TOYTEKİN    ÖĞRENCİ
TOKAT    1    BİLAL METEHAN    AYDIN    MÜHENDİS
TOKAT    2    SADİ    ARHAN    SERBEST
TOKAT    3    AYŞE    GÖNAN    EĞİTİMCİ
TOKAT    4    İHSAN    YİĞİT    İŞLETMECİ
TOKAT    5    ALİ    KÜÇÜK    SERBEST
TRABZON    1    CEVAT    KURT    ESNAF
TRABZON    2    MURAT    ÖZCAN    EĞİTİMCİ
TRABZON    3    ÜMİT    ÇEBİ    YÖNETİCİ
TRABZON    4    FURKAN ENES    KOCAGÖZ    YÖNETİCİ
TRABZON    5    İBRAHİM    BAŞ    İNŞAAT MÜHENDİSİ
TRABZON    6    MEHMET    UZ    İNŞAAT MÜHENDİSİ
TUNCELİ    1
TUNCELİ    2    MUHAMMED MÜCAHİD    ERGEN    SERBEST
UŞAK    1    RAMAZAN YAVUZ    ACAR    İNŞAAT MÜHENDİSİ
UŞAK    2    HÜSEYİN    ÇAKMAK    HARİTA MÜHENDİSİ
UŞAK    3    İBRAHİM    DAĞGEZEN    İNŞAAT MÜHENDİSİ
VAN    1    ÖZAY    İLHAN    VETERİNER
VAN    2    MEHMET NECİP    YAVUZER    EMEKLİ
VAN    3    MEHMET ENGİN    GÜNGÖR    YÖNETİCİ
VAN    4    NEVZAT    YAĞAR    EMEKLİ
VAN    5    YUSUF    ÖZEN    İŞÇİ
VAN    6    SIDIKA    EBİNÇ    EV HANIMI
VAN    7    MEHMET ŞİRİN    CENGİZ    ESNAF
VAN    8    MUSTAFA    TERİM    EMEKLİ
YALOVA    1    MUSTAFA    BALTA    MÜHENDİS
YALOVA    2    FEVZİ    AYGÜN    ESNAF
YALOVA    3    İSMAİL    KUZU    EMEKLİ
YOZGAT    1    MEHMET    DEMİREL    İŞ ADAMI
YOZGAT    2    ZİYA    KOÇAK    TURİZİMCİ
YOZGAT    3    ALİ    YURT    YÖNETİCİ
YOZGAT    4    İRFAN    TAŞKIN    FİZİKÇİ
ZONGULDAK    1    BURAK    EROL    MÜHENDİS
ZONGULDAK    2    GÖKHAN    GÖKTAŞ    MÜHENDİS
ZONGULDAK    3    MEHMET    YAMAN    MÜHENDİS
ZONGULDAK    4    ENGİN    ZEREN    MALİ MÜŞAVİR
ZONGULDAK    5    YAVUZ SÜLEYMAN    KÜŞ    İMAM HATİP
ÇANAKKALE    1    MUHARREM    HOŞGÖR    EĞİTİMCİ
ÇANAKKALE    2    MUHAMMED    ERER    İŞLETMECİ
ÇANAKKALE    3    FATMA FUNDA    ÇİFTÇİ    EMEKLİ
ÇANAKKALE    4    ALİ    ALGÜL    SERBEST
ÇANKIRI    1    YAŞAR    ÇERİBAŞ    İŞ ADAMI
ÇANKIRI    2    ÖMER    UZUN    ESNAF
ÇORUM    1    AHMET    BÖLÜKBAŞ    TİCARET
ÇORUM    2    FARUK    CIDIK    MUHASEBECİ
ÇORUM    3    AHMET AKİF    ÇOBAN    İŞLETMECİ
ÇORUM    4    MUHAMMET ALİ    KARATEPE    SERBEST
ŞANLIURFA    1    MUSTAFA NİYAZİ    YANMAZ    ECZACI
ŞANLIURFA    2    HÜSEYİN    DOLAP    OPERATÖR
ŞANLIURFA    3    RIDVAN    SÖYLEMEZ    İŞ ADAMI
ŞANLIURFA    4    İZZET    ÇİFTÇİ    TÜCCAR
ŞANLIURFA    5    AYŞE    EROĞLU    EV HANIMI
ŞANLIURFA    6    KASIM    KARADAŞ    AVUKAT
ŞANLIURFA    7    ZİYA    AYDIN    AVUKAT
ŞANLIURFA    8    DAVUT    KÜÇÜK    AVUKAT
ŞANLIURFA    9    AZİZ    ŞAHAPOĞLU    MUHASEBECİ
ŞANLIURFA    10    MEHMET ŞÜKRÜ    YILDIRIM    TÜCCAR
ŞANLIURFA    11    BUŞRA    MEN    TARİHÇİ
ŞANLIURFA    12    ŞEYHİSA    KOŞDAŞ    ÖĞRENCİ
ŞANLIURFA    13    MEHMET    YAŞUK    İŞ ADAMI
ŞANLIURFA    14    İBRAHİM    KAPLAN    BANKACI
ŞIRNAK    1    ABDULLAH UMRAN    EKİNCİ    AVUKAT
ŞIRNAK    2    FAİK    BUĞDAY    ZİRAAT MÜHENDİSİ
ŞIRNAK    3    NİZAR    ÖZDEN    DIŞ TİCARET
ŞIRNAK    4    ZEKİ    BEGİŞ    SERBES

‘Muamma’yı Altan Tan bitirdi: CHP’den değil, Saadet Partisi’nden adayım

Karamollaoğlu duyurdu: HDP’li vekil Altan Tan partimizden aday olacak

HDP’den adaylığa başvurmayan Altan Tan: Marjinal sol HÜDA PAR’la ittifaka izin vermedi

‘Ensar’a sahip çıkan Tan için Demirtaş’tan icraat yok laf var

Ensar’a sahip çıktı diye ‘uyarıldığı’ bildirilen HDP’li Tan: Öyle bir şey yok, sohbet ettik

HDP’den Ensar’a ısrarla sahip çıkan vekil Tan için ‘tık yok’: Kapsamlı tartışmadık

HDP’li Tan, Ensar’ı sahiplenmesini eleştirenlere çattı: Çakma sosyalistler

Ensar’a bir kez daha sahip çıkan HDP’li Altan Tan’ın akıbeti MYK gündeminde

Şimdi HDP yönetimi düşünsün: Tan, çocuğa cinsel istismarı ‘seks skandalı’ sanıyor

Ensar’a ‘sahip çıkan’ HDP’li Altan Tan, AKP’nin izinde: Bir olayla suçlamak yanlış

HÜDA-PAR’dan HDP ile seçim ittifakı yanıtı: Barajı aşmak için partiler bir araya gelebilir


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