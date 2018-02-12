Altan kardeşler ve Ilıcak’ın davası başladı: Bu celsede karar çıkması bekleniyor

Gazeteci ve yazarlar Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu yedi kişinin yargılandığı davanın beşinci duruşması bugün başladı.
Altan kardeşler ve Ilıcak, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yazıları ve TV programında söyledikleri sözlerden dolayı tutuklanmıştı. İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 16 Şubat’a dek sürmesi ve bu celsede karar çıkması bekleniyor.
Mahkeme davanın 19 Eylül 2017 tarihinde görülen ikinci duruşmasında, haklarında yakalama kararı çıkarılan firari sanıklar Ekrem Dumanlı, Osman Özsoy, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Abdulkerim Balcı, Bülent Keneş, Faruk Kardıç, Mehmet Kamış, Şemsettin Efe ve Ali Çolak’ın henüz yakalanamamış olmaları nedeniyle bu sanıkların dosyasının ayrılmasına karar vermişti. Bu kararın ardından davada toplam yedi sanık kalmıştı.
Davanın savcısı, geçen 11 Aralık’ta görülen duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklamış, tutuklu yargılanan Altan kardeşler, Ilıcak, Yakup Şimşek, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Fevzi Yazıcı’nın Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçunu düzenleyen 309/1’inci maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını, tutuksuz yargılanan Tibet Murat Sanlıman’ın ise ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.
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