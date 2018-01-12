‘Altan-Alpay’ kararına Yıldırım yorumu: Dosyanın içeriğini AYM de bilmiyor, biz de

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yazarlar Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın tahliyesi yönünde verdiği kararla ilgili, “Dosyanın içeriğini biz de bilmiyoruz. AYM de bilmiyor” dedi.

AYM ‘FETÖ’ tutuklusu ikili için ‘hak ihlali’ kararı vermiş, ancak ağır ceza mahkemeleri, tahliye için gerekçeli kararı bekleyeceğini bildirmişti.

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Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım’a AYM’nin kararı soruldu.

‘Asıl mahkeme yetkilidir’

Başbakan şöyle yanıt verdi: “AYM’nin kararını beğeniriz, beğenmeyiz… Bunun incelenmesi, değerlendirilmesi ayrı bir şeydir. İlk derece mahkemesi dosyaya hakimdir. Dosyanın içeriğini biz de bilmiyoruz. AYM de bilmiyor. O bakımdan doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemesidir. Nöbetçi mahkemenin verdiği karar, tabii ki yeterli değildir. Asıl mahkeme yetkilidir. O bakımdan AYM’nin gerekçeli kararının beklenmesi istenmiştir. Gerekçeli karar da yayınlanmıştır. Kararda görülen bir şey var; burada verilen kararın iddianame sürecine kadar olan işlemlerle ilgilidir. İddianame ve sonrası ile ilgili konularda mahkemenin yargılama hakkı saklıdır. O bakımdan yerel mahkeme dosya içeriğini dikkate alarak, AYM’nin de kararını dikkate alarak en uygun hukuka uygun bir karar verecektir.”

Mahkemelerden beklentilerinin ‘FETÖ’yle mücadele’de zarara uğratacak bir karardan kaçınmaları olduğunu söyleyen Yıldırım, “Bütün kurumların gerekli hassasiyetleri göstermesi icap etmektedir” diye konuştu.