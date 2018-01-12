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Yaramazlara biraz batar!

‘Altan-Alpay’ kararına Beştepe’den de tepki: Vicdani rahatsızlık yarattı

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Hükümetin ardından Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Mehmet Uçum da Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yazarlar Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın tahliyesi yönünde verdiği karara tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA

Twitter mesajında kararın hukuken sorunlu olduğunu savunan Uçum “AYM ‘yerinde yargılama’ sürerken mahkemelerin başvuru yolu tüketilmiş ara kararlarının denetimi ile kesinleşmiş yargı kararlarının denetimi arasında kesinlikle niteliksel ayrım yapmalıdır” dedi.

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AYM’nin karar verirken toplum vicdanını da gözetmesi gerektiğini belirten Uçum, karanın yargı mercileri arasındaki iç karışmazlık ilkesini ihlal ettiğini ve vicdani rahatsızlık yarattığını öne sürdü.

AYM’nin tahliye kararına dün akşam iki ağır ceza mahkemesi uymamış ve tutukluları tahliye etmemişti.

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