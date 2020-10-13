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Yaramazlara biraz batar!

Alt mahkeme, AYM kararına direniyor: Berberoğlu’nu yeniden yargılamak gereksiz

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılamanması talebini reddetti.

Fotoğraf: Reuters

Anayasa Mahkemesi (AYM), Berberoğlu’nun milletvekili dokunulmazlığı olduğu için hak ihlali kararına vermişti.

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AYM, durdurulan MİT TIR’ları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği suçlamasıyla yargılandığı davada beş yıl 10 ay hapis cezası almasının ardından milletvekilliği düşürülen CHP’li Berberoğlu’nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Karar oybirliğiyle alınmıştı.

Berberoğlu’nun avukatları, yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmeden mahkemenin kararına yedi gün içinde karara itiraz edebilecek.

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