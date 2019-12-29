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Yaramazlara biraz batar!

Alt kattaki dükkanın tavanını delip kuyumcunun kasasından 20 kilo altını çaldılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kuyumcuya giren soyguncular, yaklaşık 20 kilo altını çalıp kaçtı. Soyguncuların alt kattaki boş iş yerinin beton tavanını delip kuyumcudaki kasaya ulaştığı anlaşıldı.

Fotoğraf: DHA

Manavgat merkezindeki İbrahim Sözen Caddesi’nde kuyumcu dükkanı sahibi Ramazan Arıkan, sabah iş yerini açtığında kasadaki altınların yerinde olmadığını fark etti. Ramazan Arıkan’ın haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuyumcu dükkanının çevresinde önlem alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İlk belirlemelere göre kuyumcu dükkanının altında bulunan boş iş yerine giren soyguncuların, buradan beton tavanı delerek altınların bulunduğu kasaya ulaştığı, kasayı da delip içerisindeki altınları alarak kayıplara karıştığı anlaşıldı.

20 kilo altınla ortadan kaybolan soyguncuların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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