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Yaramazlara biraz batar!

Alpu’nun verimli arazilerine kurulmak istenen termik santral ihalesine iptal

Eskişehir’in Alpu ilçesindeki verimli tarım arazileri üzerine kurulmak istenen termik santral ihalesi, iptal edildi. Odunpazarı Belediye Başkanı KazımKurt, gelişmeyi “Gözümüz aydın Eskişehir” anonsuyla duyurdu.

Alpu Ovası. Fotoğraf: Twitter

Eskişehir Ekspres’in haberine göre Alpu ilçesinde yapılması planlanan ve yöre halkı ile çevrecilerin tepkisini çeken kömürlü termik santral ihalesi, yedinci kez iptal edildi. Söz konusu ihale, daha önce de altı kez ertelenmişti. Dün yapılması planlanan ihalenin de iptal edildiği bildirildi.

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sosyal medya hesaplarından gelişmeyi şöyle duyurdu: “Gözümüz aydın Eskişehir!‬ ‪İç Anadolu’nun en verimli tarım arazilerinden biri olan Alpu Ovamıza kurulması planlanan kömürlü termik santral ihalesi bir kez daha iptal edildi. ‪Havamıza, suyumuza, toprağımıza ve yurttaşlarımıza büyük zararı olacak bu projenin tamamen iptal edilmesi için hukuk mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. ‬#EskişehirKıymetlidir ‬ #TermikSantraleHayır”

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