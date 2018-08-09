Alpu ovasına kömür madenine ÇED zorunluluğu

Eskişehir’de Alpu Termik Santrali için açılacak kömür madenine verilen “Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli değildir” kararının iptali, Danıştay tarafından onandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yazılı açıklamasına göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 28 Aralık 2017’de kömür madeni için “ÇED gerekli değildir” kararı verdi.

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Bu karara karşı büyükşehir belediyesi tarafından dava açıldı. Eskişehir 2’nci İdare Mahkemesi, 6 Nisan 2018’de kararı iptal edince devreye valilik girdi. Dava bu kez Danıştay’a taşındı.

Yüksek mahkeme de yerel mahkemenin iptal kararını onadı.

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ÇED artık zorunlu

Açıklamada, “Danıştay 14’üncü Dairesi’nin vermiş olduğu onama kararı ile birlikte Sevinç Mahallesi’nde açılması planlanan kömür madeni için ÇED raporu düzenlenmesi zorunluluk haline gelmiş oldu” dendi.