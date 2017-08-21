Alperen’i kimse görememişti: Servis camlarının ilanla kaplanması yasaklanacak

İzmir’de kreş servisinde havasızlıktan hayatını kaybeden üç yaşındaki Alperen Sakin’in ölümü sonrası, okul servisleriyle ilgili yeni önemlerin alınması gündemde.

Çiğli ilçesinde kreş servisinde unutulan ve dokuz saat sonra fark edilen çocuk, havasızlıktan hayatını kaybetmişti. Alperen’in bulunduğu servis aracı korsan çıkmıştı.

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Servisin şoförü Tamer İşgören ve kreşin sahibi eşi Yurdagül İşgören tutuklanırken, servis rehberi serbest bırakılmıştı. Ayrıca kreş müdürü hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

İlk yardım ve şeffaf cam zorunlu olacak

Sabah’tan Betül Atakent’in haberine göre hükumet olay sonrası ilk müdahalenin hemen yapılamaması ve camların ilanla kapalı olmasından dolayı Alperen’i kimsenin görememesi sebebiyle bu iki konuyu gündemine aldı.

Okul servis araçlarının camlarının şeffaf olması ve yolcu taşıyan herkesin ilkyardım eğitimi alması zorunlu hale getirilecek.

‘Camlar şeffaf olsaydı birileri görebilirdi’

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, “Alperen Sakin servis aracında uyumuş ve muhtemelen küçük olduğu için fark edilmemiş. Uyanıp ağlamış ancak sesini duyuramamış. Camlar şeffaf olsaydı onu birileri görebilirdi” dedi.

İlkyardım hizmetinin de yapılamadığına dikkat çeken Yıldırım, “Biz yolcu taşıyan herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiği yönünde bir çalışma hazırlıyorduk. Maalesef bu acı olay bunun zorunlu olduğunu bir kez daha gösterdi” diye konuştu.

Plaka uygulaması başlatılacak

İstanbul’daki korsan servislerin önüne geçmek için eylül ayında aynı zamanda plaka uygulaması da başlatılacak.

Uygulamayla, servis araçlarının tamamına LAA 001’den başlayarak LZZ 999’a kadar plaka verilecek ve bu şekilde servisler daha kolay denetlenebilecek.