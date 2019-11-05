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Yaramazlara biraz batar!

Alperen Sakin’in ölümü: Kreşi denetleyen üç müfettişe dava

İzmir’de üç yaşındaki Alperen Sakin’in ihmal sonucu anaokulu servisinde yaşamını yitirmesinin ardından, kreşi denetleyen üç müfettişe dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

Sakin, Özel Sevgi Yumağı Anaokulu servisinde unutulması sonucu 16 Ağustos 2017’de havasızlık nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından açılan davada sanıklara çeşitli oranlarda hapis cezaları verilmişti.

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DHA’nın haberine göre ailenin şikayeti üzerine kreşi denetleyen üç Milli Eğitim müfettişi hakkında soruşturma başlatıldı. Müfettişler N.K.A., S.S. ve B.K. hakkında iddianame hazırlandı.

Bir yıl hapis istemi

İddianamede, 3-4 Şubat 2016’da N.K.A. ve S.S.’nin Özel Sevgi Yumağı Anaokulu’nda denetim görevini yaptıktan sonra denetim raporunu hazırladıkları, B.K.’nin de raporda inceleme yaptığı belirtildi.

İddianame Karşıyaka 1’inci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilirken, sanıklar hakkında ‘ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak’ suçlamasıyla dava açıldı.

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Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası isten sanıklar 24 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.

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