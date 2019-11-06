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Yaramazlara biraz batar!

Alperen’in babası: Müfettişler hakkında açılan dava birçok şeyi açığa çıkaracak

İzmir’de, unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitiren Alperen Sakin’in babası Serkan Sakin, kreşi denetleyen üç milli eğitim müfettişi hakkında dava açılmasıyla ilgili, “Bu davayla birlikte birçok şey açığa çıkacak ve davanın seyri değişecek” dedi.

Fotoğraf: DHA

15 Ağustos 2017’de, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları, üç yaşındaki Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu’na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İşgören (47) ile rehber personel Dilara K.’ye (17) teslim edilmiş, Alperen araçta unutulmuştu. Serviste uyuyan Alperen’i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekmişti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, yaşamını yitirmişti. Altı sanık hakkında ‘taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek’ suçlarından dava açılmış, sanıklar 2.5 yıl ila 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Müfettişler 24 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak

Ailenin şikayeti üzerine, kreşi denetleyen Milli Eğitim müfettişleri N.K.A, S.S. ve B.K. hakkında açılan soruşturma sonucunda iddianame hazırlanarak ‘ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak’ suçundan dava açıldı. Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar 24 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.

Serkan Sakin, müfettişlerin hakim karşısına çıkacak olmasının kendileri adına mutluluk verici bir karar olduğunu söyledi. Okulu denetleyen ve rapor hazırlayan müfettişlerin hakim karşısına çıkacak olmasının davanın seyrini değiştireceğini söyleyen Sakin şöyle devam etti: “Alperen’in serviste öldüğüne inanmıyoruz. Kreşin içinde hiçbir şey düzenli değildi ve kamera kayıtları silinmişti. Denetleyen müfettişlerin, birçok eksiğe göz yumduklarını ve görmezden geldikleri için mahkemeye başvurduk. Müfettişlerin, kreşi kontrol etmeden iki gün önce kreş sahiplerine haber verdiklerini öğrendik. Şimdi bu müfettişler hakim karşısına çıkacak. Bu karardan dolayı çok mutluyuz. Umarım bu mutluluk güzel bir sonuçla biter ve adalet yerini bulur. Saklanmış olan birçok şey ortaya çıkacak ve bunlar da davanın şeklini değiştirecek. Gelecekteki yaşayacak evlatlarımız için adalet arayışımız sürecek.”

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