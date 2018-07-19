‘Alperen Sakin davası’nda karar: Şoföre ve servis görevlisine dokuz yıl

İzmir’in Çiğli ilçesinde üç yaşındaki Alperen Sakin’in okul servisinde ölümüyle ilgili davada karar çıktı.

Mahkeme, servis şoförü Taner İşgören ve servis görevlisi Dilara Kamberler’e ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’ten dokuz yıl hapis cezası verdi.

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Anaokulunun sahibi Yurdagül İşgören ve sorumlu müdür Bekir Gül aynı suçtan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer sanıklardan Arzu Gülmez’e altı yıl ceza verilirken delilleri karartmakla suçlanan Ahmet Somun’a beş yıl ceza verildi.

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Taner İşgören ve Yurdagül İşgören’in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Sakin, kreş servisinde unutulması nedeniyle 16 Ağustos 2017’de havasızlık nedeniyle hayatını kaybetmişti.