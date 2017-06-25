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Alperen Ocakları’nın ‘bayram mesajı’: Ahlaktan nasipsiz, edep yoksunu LGBT…


 

Günler öncesinden Onur Yürüyüşü’ne katılacaklara tehditler savuran Alperen Ocakları, etkinliğe izin vermeyen valiliğe müteşekkir.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası bu yıl 19-25 Haziran tarihleri arasındaydı. Haftanın kapanışının ise bugün İstiklal Caddesi’nde saat 17.00’deki Onur Yürüyüşü’yle yapılması planlanıyordu.

Ancak valilik yürüyüşe izin vermemişti. Bugün Taksim’de toplanan gruplara polis müdahale etmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Alperen Ocakları, günler öncesinden yürüyüşe katılacakları tehdit etmişti.

Valiliğe teşekkür

Facebook hesaplarından yürüyüşün ardından ‘bayram mesajı’ yayınlayan Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Arslan, valiliğe şu sözlerle teşekkür etti: “Yine ülkemizde milletimizin manevi değerlerini yok sayarak LGBT adı verilen ahlaktan nasiplenmemiş, edep yoksunu kişilerin bayram gününü hedef alarak yapmak istediği ismine ‘onur yürüyüşü’ denilen lakin manevi değerlerimizi kirleten bu yürüyüşün kabul edilemeyeceğini önceki senelerde olduğu gibi bu sene de dile getirmiştik. Bu hususta duyarlılık göstererek izin vermeyen İstanbul Valiliğimize şükranlarımı sunuyorum.”

Taksim Meydanı’nda yürüyüşe saldırmaya gelen yedi kişi gözaltına alınmıştı. Ancak grubun Alperen Ocakları’ndan olup olmadığı bilinmiyor.

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