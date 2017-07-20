Alperen Ocakları’ndan sinagog önünde tehdit: Yarın da geliriz, içeriye giremezsiniz

Mescid-i Aksa’da yaşananlar nedeniyle İstanbul’da sinagog önünde ‘eylem yapan’ Alperen Ocakları üyeleri, ibadethaneye taş ve tekmelerle saldırdı: “İbadet özgürlüğünüzü engelleriz. Yarın da geliriz, buradan içeriye giremezsiniz.”

İsrail’in Mescid-i Aksa’nın kapılarına metal dedektör koymasının ardından başlayan olaylar sürüyor.

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İstanbul’da da Alperen Ocakları üyesi bir grup, Beyoğlu’ndaki Neve Şalom Sinagogu’nun önünde toplandı.

İl başkanı Kürşat Mican, ‘terörist devlet’ dediği İsrail’in uzun zamandır Mescid-i Aksa’da ‘zulüm yaptığını’ belirterek, “Uzun yıllardan bu zamana kadar İsrail Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılınmasını yasaklamıştır. Sadece yasaklamakla kalmamış, mabedimizin girişlerine x-ray cihazları koyarak, Filistin’li kardeşlerimizi taciz etmektedir. Kardeşlerimiz Mescid-i Aksa’sa ibadetlerini yapamamaktadır. Bu din, inanç, ibadet özgürlüğüne ipotek koymaktır” diye konuştu

‘Siyonistler aklını başına alsın’

Mican, sözlerine şöyle devam etti: “Biz burada eylem gerçekleştiriyoruz. Siyonistler aklını başına alsınlar. Bizim kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünü engellemesinler. Nasıl orada bizim ibadet özgürlüğümüzü engelliyorsanız, biz de sizin burada ibadet özgürlüğünüzü engelleriz. Nasıl bugün burada durduysak, yarın da geliriz. Buradan içeriye giremezsiniz.”

DHA’nın aktardığına göre açıklamanın ardından, bazı kişiler ibadethanenin kapısını tekmeledi, binaya taş attı.