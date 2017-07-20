Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Alperen Ocakları’ndan sinagog önünde tehdit: Yarın da geliriz, içeriye giremezsiniz

Share114
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 114

 

Mescid-i Aksa’da yaşananlar nedeniyle İstanbul’da sinagog önünde ‘eylem yapan’ Alperen Ocakları üyeleri, ibadethaneye taş ve tekmelerle saldırdı: “İbadet özgürlüğünüzü engelleriz. Yarın da geliriz, buradan içeriye giremezsiniz.”

Fotoğraflar: DHA

İsrail’in Mescid-i Aksa’nın kapılarına metal dedektör koymasının ardından başlayan olaylar sürüyor.

Reklam

İstanbul’da da Alperen Ocakları üyesi bir grup, Beyoğlu’ndaki Neve Şalom Sinagogu’nun önünde toplandı.

İl başkanı Kürşat Mican, ‘terörist devlet’ dediği İsrail’in uzun zamandır Mescid-i Aksa’da ‘zulüm yaptığını’ belirterek, “Uzun yıllardan bu zamana kadar İsrail Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılınmasını yasaklamıştır. Sadece yasaklamakla kalmamış, mabedimizin girişlerine x-ray cihazları koyarak, Filistin’li kardeşlerimizi taciz etmektedir. Kardeşlerimiz Mescid-i Aksa’sa ibadetlerini yapamamaktadır. Bu din, inanç, ibadet özgürlüğüne ipotek koymaktır” diye konuştu

‘Siyonistler aklını başına alsın’

İbadethaneye saldırı anı.

Mican, sözlerine şöyle devam etti: “Biz burada eylem gerçekleştiriyoruz. Siyonistler aklını başına alsınlar. Bizim kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünü engellemesinler. Nasıl orada bizim ibadet özgürlüğümüzü engelliyorsanız, biz de sizin burada ibadet özgürlüğünüzü engelleriz. Nasıl bugün burada durduysak, yarın da geliriz. Buradan içeriye giremezsiniz.”

DHA’nın aktardığına göre açıklamanın ardından, bazı kişiler ibadethanenin kapısını tekmeledi, binaya taş attı.


Share114
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 114

SON HABERLER

Parlamento ‘konuşulan yer’ demektir ve her yerde konuşulur…

    MURAT SEVİNÇ Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşün CHP’yi çok aşan etkileri olduğu açık. AKP ve lideri ilk kez gündem belirleyemiyor ve bu yüzden irili ufaklı muktedirler, hemen her konuşmalarında kendilerini yürüyüşle ilgili bir şeyler söylemek zorunda hissediyor. Hem CHP’ye hem memlekete çok iyi geldi, bol oksijen. Genellikle ‘iyimserlik’le itham edilen (!) bir yurttaş olarak, […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...