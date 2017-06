Alperen Ocakları’ndan LGBTİ’lere yine tehdit: Kapitalist, komünist güçlerin projesi

Alperen Ocakları, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü tehdit etti ve “Bu bir proje. Kapitalist, komünist, emperyalist güçlerin projesi” dedi.

Bu yılki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü 26 Haziran’da yapılacak.

KRT’ye konuşan Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, bu yıl da yürüyüşü ‘yaptırmayacaklarını’ açıkladı. Mican, LGBTİ+’ların ‘ahlaksızlığı yaymaya çalıştığını’ ve bunun ‘kapitalist, komünist, emperyalist güçlerin bir projesi olduğunu’ öne sürdü.

Mican şunları söyledi: “Bunların projeleri şu: Dernekleştiler, dernek adı altında çok ciddi paralar topluyorlar. İş adamları da çok ciddi destekler veriyor. Bunların projesi her mahallede bir yapı oluşturmak. Her semtte, mahallede site etrafında toplanıyorlar. O site etrafında ahlaksızlık yaşantısını yaymaya çalışıyorlar. Bütün Türk toplumuna bunu yaygınlaştıracaklar ve bunu da adım adım hayata geçiriyorlar. Buradan istihbaratımızı, devlet yetkililerimizi, milletvekillerimizi uyarıyoruz. Bu bir proje. Bu, kapitalist, komünist, emperyalist güçlerin projesi.”

Bu projenin ana hedefinin ‘aile birliğini yok etmek’, ‘üremeyi durdurmak’, ‘karı koca ilişkisini sonlandırmak’ ve ‘o ilişkiden doğan çocukların yetişip vatana millete hayırlı olmasını engellemek’ olduğunu savunan Mican, “Bu ailenin, aile yapısının temeline koyulmuş bir dinamittir. Aile yapısını kökten havaya uçurmak için yapılan bir şeydir. Gençler o yöne doğru ciddi manada meylediyorlar” diye konuştu.

Mican, konuyla ilgili ellerinde ‘ar-ge çalışması’ olduğunu da söyledi.

Yürüyüşü, ‘hiçbir şekilde’, ‘ne olursa olsun’ yaptırmayacaklarını belirten Mican şöyle devam etti: “Devlet eğer müsaade ederse biz müsaade etmeyeceğiz. Biz yürüttürmeyeceğiz. Onlar hangi bölgede yürüyecekse, biz de o bölgeye gideriz, o caddeyi kapatırız. Bizim de demokratik hakkımızdır. Biz de oraya otururuz onlar, geçemez. Ki gelemezler yani. Biz hiçbir şekilde yürütmeyiz.”

Mican, isterlerse yürüyüşü engelleyecek 200 bin kişi bulacaklarını da söyledi.

Alperen Ocakları geçen yıl da, “Tepkimiz çok net ve sert olacaktır. Mübarek bir ayda hep aynı şeyleri yapıyorlar. Değerlerimiz hiçe sayarak alay edercesine bizimle dalga geçiyorlar. Sayın devlet yetkilileri bunlarla bizi uğraştırmayın. Ya gereğini yapın ya da biz gereğini yapacağız. Biz her şeyi göze aldık, direkt yürüyüşü engelleyeceğiz” diyerek yürüyüşü tehdit etmişti.

İstanbul valiliğinin 19 Haziran’da yapılması öngörülen Trans Onur Yürüyüşü ve LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne izin verilmeyeceğini duyurmasının ardından Onur Haftası Komitesi, yürüyüşü iptal ettiğini açıklamıştı.

Polisin kendilerine “Lütfen dağılın ve hayatın normal akışına dönmesine izin verin” diye seslendiğini hatırlatan komite, “Biz de bu çağrıya riayet ediyoruz: 26 Haziran Pazar günü, İstiklal Caddesi’nin her köşesine dağılıyoruz. Hayatı ‘normal’ akışına döndürmek için pazar günü Beyoğlu’nun her sokağında, her caddesinde birbirimize kavuşuyoruz” duyurusunu yapmıştı.