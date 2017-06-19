Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Alperen Ocakları’ndan LGBTİ’lere yine tehdit: Kapitalist, komünist güçlerin projesi


 

Alperen Ocakları, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü tehdit etti ve “Bu bir proje. Kapitalist, komünist, emperyalist güçlerin projesi” dedi.

Bu yılki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü 26 Haziran’da yapılacak.

‘Bu bir proje’

KRT’ye konuşan Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, bu yıl da yürüyüşü ‘yaptırmayacaklarını’ açıkladı. Mican, LGBTİ+’ların ‘ahlaksızlığı yaymaya çalıştığını’ ve bunun ‘kapitalist, komünist, emperyalist güçlerin bir projesi olduğunu’ öne sürdü.

Mican şunları söyledi: “Bunların projeleri şu: Dernekleştiler, dernek adı altında çok ciddi paralar topluyorlar. İş adamları da çok ciddi destekler veriyor. Bunların projesi her mahallede bir yapı oluşturmak. Her semtte, mahallede site etrafında toplanıyorlar. O site etrafında ahlaksızlık yaşantısını yaymaya çalışıyorlar. Bütün Türk toplumuna bunu yaygınlaştıracaklar ve bunu da adım adım hayata geçiriyorlar. Buradan istihbaratımızı, devlet yetkililerimizi, milletvekillerimizi uyarıyoruz. Bu bir proje. Bu, kapitalist, komünist, emperyalist güçlerin projesi.”

Ar-ge çalışmaları varmış

Bu projenin ana hedefinin ‘aile birliğini yok etmek’, ‘üremeyi durdurmak’, ‘karı koca ilişkisini sonlandırmak’ ve ‘o ilişkiden doğan çocukların yetişip vatana millete hayırlı olmasını engellemek’ olduğunu savunan Mican, “Bu ailenin, aile yapısının temeline koyulmuş bir dinamittir. Aile yapısını kökten havaya uçurmak için yapılan bir şeydir. Gençler o yöne doğru ciddi manada meylediyorlar” diye konuştu.

Mican, konuyla ilgili ellerinde ‘ar-ge çalışması’ olduğunu da söyledi.

‘Hiçbir şekilde yürütmeyiz’

Yürüyüşü, ‘hiçbir şekilde’, ‘ne olursa olsun’ yaptırmayacaklarını belirten Mican şöyle devam etti: “Devlet eğer müsaade ederse biz müsaade etmeyeceğiz. Biz yürüttürmeyeceğiz. Onlar hangi bölgede yürüyecekse, biz de o bölgeye gideriz, o caddeyi kapatırız. Bizim de demokratik hakkımızdır. Biz de oraya otururuz onlar, geçemez. Ki gelemezler yani. Biz hiçbir şekilde yürütmeyiz.”

Mican, isterlerse yürüyüşü engelleyecek 200 bin kişi bulacaklarını da söyledi.

 

Geçen yıl da tehdit etmişti

Fotoğraf: @ulas_ulascan

Alperen Ocakları geçen yıl da, “Tepkimiz çok net ve sert olacaktır. Mübarek bir ayda hep aynı şeyleri yapıyorlar. Değerlerimiz hiçe sayarak alay edercesine bizimle dalga geçiyorlar. Sayın devlet yetkilileri bunlarla bizi uğraştırmayın. Ya gereğini yapın ya da biz gereğini yapacağız. Biz her şeyi göze aldık, direkt yürüyüşü engelleyeceğiz” diyerek yürüyüşü tehdit etmişti.

İstanbul valiliğinin 19 Haziran’da yapılması öngörülen Trans Onur Yürüyüşü ve LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne izin verilmeyeceğini duyurmasının ardından Onur Haftası Komitesi, yürüyüşü iptal ettiğini açıklamıştı.

Polisin kendilerine “Lütfen dağılın ve hayatın normal akışına dönmesine izin verin” diye seslendiğini hatırlatan komite, “Biz de bu çağrıya riayet ediyoruz: 26 Haziran Pazar günü, İstiklal Caddesi’nin her köşesine dağılıyoruz. Hayatı ‘normal’ akışına döndürmek için pazar günü Beyoğlu’nun her sokağında, her caddesinde birbirimize kavuşuyoruz” duyurusunu yapmıştı.

Trans Onur Yürüyüşü’ne tekbirlerle engel olmak isteyen 11 kişi gözaltına alındı

Trans Onur Yürüyüşü öncesi Taksim’de polis ablukası: Meydan bariyerlerle kapatıldı

Valiliğin yasakladığı yürüyüşe Onur Haftası Komisyonu’ndan yanıt: İzin istemedik ki!

LGBTİ+ Onur Yürüyüşü İstanbul’da da yasak: Bahane kamu güvenliği

BBP liderinden ‘Onur Yürüyüşü’ tehdidine destek: Sapkınlıklara karşı protesto hakkı

CHP’den ‘Onur Yürüyüşü’ tehdidine yanıt: Takipteyiz, seyirci kalmayacağız

24. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın programı açıklandı

Onur Yürüyüşü’ne destek çağrısı: Aşkı baskılayanlara karşı sesimizi yükseltelim

Onur Yürüyüşü’nü hedef haline getiren gruplar hakkında suç duyurusu

LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne karşı tehdit gibi çağrı: Her şeyi göze aldık, engelleyeceğiz

LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne karşı çağrı: Bu ahlaksızlığa müsaade etmeyelim

7. Trans Onur Haftası, Orlando katliamının gölgesinde başladı: Susmuyoruz

SON HABERLER

PKK’lı diye dövülen köylüler mantar topluyormuş

Van’da Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne roketatarla saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp şiddet gören üç kişinin, mantar toplamak için Artos dağına giden yurttaşlar oldukları ortaya çıktı.

Star’da sansür: Ahmet Taşgetiren’in yazısındaki Bozdağ eleştirisi ‘uçuruldu’

  Star yazarı Ahmet Taşgetiren’in, CHP’nin başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’yle ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ‘üslubu’nu eleştirdiği cümlesinin sansürlendiği öne sürüldü. Yeni Asya gazetesinin haberine göre Taşgetiren’in dünkü yazısı şu cümlelerle bitiyordu: “Bence iktidar ‘Adalet Yürüşü’nü önemsemeli. Bekir Bozdağ üslûbu ile olmaz bu iş.” Habere göre Ankara baskısında yer alan bu ifadeler sonraki baskılarda yer almadı. Söz […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...