Alper Taş: Libya üzerinde hegemonya, pazar ve pay kavgası kızışıyor

Pandemi sürecinde gündem dışı kalan dış politika alanı yeniden ısındı. Isınmanın merkezi Doğu Akdeniz ve Libya. İdlib yeniden patlamaya hazır bir bomba gibi dururken, Libya üzerinde büyük emperyalist güçlerin ve bölgesel güçlerin hegemonya, pazar ve pay kavgası kızışıyor.

9 yıl önce Libya’ya NATO gücüyle müdahale edildi ve Kaddafi yönetimi devrildi. O günden bugüne tek bir Libya yok. Giderek yoğunlaşan bir iç savaş var. “NATO’nun Libya’da ne işi var” deyip sonra da NATO operasyonuna tam destek veren Erdoğan iktidarı da bu iç savaşın sorumlularından biri. AKP iktidarı tıpkı Suriye iç savaşında olduğu gibi Libya’da da son dönemlerde attığı adımlarla doğrudan müdahil oldu. Trablus merkezli Sarrac hükümeti ile Tobruk merkezli Hafter güçleri arasında süren iç savaşta AKP Sarrac hükümeti yanında tutum aldı. Verdiği askeri destekle savaşın seyrini Hafter güçleri aleyhine değiştirdi. Stratejik Vatiyye Askeri Üssü, Hafter güçlerinin elinden alındı ve Libya hükümet ordusunun güneydeki petrol sahalarını hedefleyen ilerleyişi sürüyor. Ve TSK’nin yakında sondaj faaliyetlerine başlanacak Libya’da hava araçları için Vatiyye, gemiler için Mısrata’da üs kurma hazırlığı başlamış durumda. Yine TSK Doğu Akdeniz’de deniz ve hava sahasını kapatarak harbe eğitim amaçlı büyük bir tatbikat yaptı.

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Alper Taş’ın yazısı