Alper Taş: Kapitalizm bütün insanlığı, bütün doğayı nefessiz bırakıyor

Pandemi zaten çöküş süreci içinde olan ABD hegemonyasının bu sürecini daha da derinleştirdi. Aynı zamanda 20. yüzyılın hegemonik gücü ABD ile 21. yüzyılın yükselen gücü Çin arasındaki “yeni soğuk savaşı” da körükledi.

Dünya nereye evrilecek? Bu sorunun yanıtını da ABD ile Çin arasındaki bu “yeni soğuk savaş” belirleyecek. ABD’nin nasıl bir düzeni temsil ettiği biliniyor ve bu düzen çöküşte. Peki Çin neyi temsil ediyor? Kapitalizmin ‘yeni’ sosyal piyasacı versiyonunu mu, yoksa kapitalizmi tarihsel olarak aşabilecek yeni bir sosyalizm iddiasını mı? Bu manada Çin’i daha yakından takip etmek ve tartışmak gerekiyor.

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Kapitalizm bütün insanlığı, bütün doğayı nefessiz bırakıyor. İnsanlığın ve doğanın nefes alması için sosyalizmin yeniden her düzeyde yeşertilmesi yaşamsal bir ihtiyaç haline geliyor.

Alper Taş’ın yazısı