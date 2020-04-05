Alper Taş: İktidar bu salgını kaynak yaratmak için fırsata çevirmek istiyor

Açık ki Saray, hem merkezi hem de yerel ayakları olan bağış kampanyası istemiyor. Çünkü, iktidarın bu konuda sicili bozuk, halka güven vermiyor. Biliyor ki ikili bir kampanyada halkın gönüllü dayanışması yerel yönetimlere akacak ve bu iktidar için yeni bir güven kaybı anlamına gelecek.

Diğer taraftan iktidar bu salgını kaynak yaratmak için fırsata çevirmek istiyor. Görüldü ki İktidar bütün kaynakları tüketmiş, halkın zor dönemlerde ayakta kalmasını sağlayacak kaynak bırakmamış. Kaynaklar “itibara”, betona, rantiyeye, Diyanet’e, yandaş sermaye ve vakıflara, savaşa aktarılmış. ‘Sosyal devlet’ IBAN devlet olmuş.

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Alper Taş’ın yazısı