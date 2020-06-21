Alper Taş: Erdoğan iflas eden ekonomiyi din ile yeniden parlatmaya çalışıyor

İslam iktisadı kavramı yeni değil. Sosyalizm ve kapitalizmin dışında 3’üncü bir yol önerisi olarak çok tartışıldı ama beyhude bir çaba olarak kaldı.

Sosyalizmin yükseldiği dönemlerde sosyalizm etkisi altında gelişen bu tartışmalar, sosyalizmin yenilgisi sonrası bütünüyle kapitalist-piyasa ekonomisinin etkisi altına girdi ve “Piyasa İslamı” anlayışına evrildi.

Sözü edilen İslam iktisadının sömürüyü reddeden bir yapısı yoktur. Çünkü bu anlayış sömürünün temeli olan artı değere el koymayı kutsar. Erdoğan “İslam iktisadı” tartışmasıyla, çözülen muhafazakâr tabanını ayakta tutmaya çalışıyor. Sorumlusu olduğu iflas eden ekonomik düzeni din ile yeniden parlatmaya çalışıyor. Akla Nasrettin Hoca’nın fıkrası geliyor; “Ölme eşeğim ölme.”

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Alper Taş’ın yazısı