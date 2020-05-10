Alper Taş: Darbecilikten şikayet eden cumhurbaşkanı ‘muhalefetin tasfiyesini’ bile dile getirdi

Pandemi günlerinde bir yandan halkın açlık-işsizlik-yoksullukla mücadelesi sürerken, salgında ‘yeni normale’ geçiş sürecini ilan eden hükümet kanadı bir darbe tartışması gündeme taşıdı.

AKP-MHP iktidar bloku mal bulmaya çalışan mağribi misali CHP’li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu’nun yaptığı konuşmalardan darbecilik çıkardı. İktidar blokuna göre bir iktidar değişikliğinden, sistem değişikliğinden söz etmek, “Saray rejimi” diyerek rejim tartışması açmak, “seçilmiş hükümeti rejim diye tanımlamak” ve bu “hükümetin sonu geldi” demek darbe çağrısıymış.

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Hemen bir seferberlik ilan eden iktidar zaten kendi nezdinde “yerli ve milli olmayan”, “illet ve zillet” olan muhalefete bir kez daha had bildirme operasyonlarına başladı. Bu sefer o kadar ileriye gidildi ki darbecilikten şikâyet eden partili Cumhurbaşkanı “muhalefetin tasfiyesini” bile dile getirdi.

Alper Taş’ın yazısı