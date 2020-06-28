Alper Taş: Ayağına basılanın haykırdığı, diğerinin sırasını beklediği düzlemden çıkmalıyız

“Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganı eskiden beri muhalefet eylemlerinde duyduğumuz bir slogan. Ülkemizin içinden geçtiği süreç hepimize bu sloganı ete kemiğe büründürme sorumluluğu yüklüyor. Bu sorumluluğa uygun ciddi bir pozisyon alma iradesi siyasal-toplumsal muhalefetin önünde bir görev olarak duruyor.

Bu somut gündemler etrafında siyasal ve toplumsal muhalefet merkezlerinin ayrı ayrı, iç içe, birleşik çok değişik biçimlerde ortak mücadele zeminleri oluşturmaları ihtiyacı ortada duruyor. Ayağına basılanın haykırdığı, diğerinin sırasını beklediği düzlemden çıkmak gerekiyor.

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Alper Taş’ın yazısı