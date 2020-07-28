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Yaramazlara biraz batar!

Alper Kaya: TFF’nin aldığı sorgulanmaya açık pandemi kararları

TFF ülkenin pek çok kurumu gibi, mütemadiyen üzerinde tartışmaların döndüğü veya kamuoyunun dikkatini kitlesel ölçüde çekmediği için tartışmalara sahne olmayan ancak olması gereken kararları veren kurumlardan birisi.

Pandemi sürecinde kah “Tüm önlemleri aldık, maçları oynatıyoruz”, kah “Maçlar seyircisiz oynanacak”, kah “Bilim kuruluna saygımız sonsuz, maçları oynatmayacağız” gibi gelgitli ruh halleri ile güdük bir karar mekanizmasına sahip olduklarını cümle aleme ilan ettiler zaten. Yalnız mevzu, sadece mekanizmanın bozukluğu değil. Aldıkları kararlar da sorgulanmaya teşne niteliklere sahip!

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Alper Kaya’nın yazısı

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