Alper Kaya: TFF, tüm takımlardaki bütün oyuncular için yeterli sayıda test kitine sahip mi?

Geçtiğimiz hafta, TFF Sağlık Kurulu, koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimali için hazırladığı ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ için genel prensipler, hazırlık dönemi ve pozitif test senaryolarının yer aldığı ilk kısmı yayımladı.

Hazırlık dönemi isimli evrelerden oluşan bir periyot söz konusu. İlk evrede (Şu anda içinde olduğumuz evre olarak vurgulanıyor) evde izolasyon ve online bireysel antrenmanlar, ikinci evrede tesislerde sınırlı sayıda çalışan ile bireysel ve grup antrenmanları, üçüncü evrede tesislerde veya kamp alanlarında takım antrenmanları ve akabinde resmi veya hazırlık müsabakalarının başlanması ve devamını içeren ‘müsabaka dönemi’ yer alıyor. COVID-19 tarama testlerinin birinci evre sonunda başlayıp müsabaka dönemi sonuna dek devam etmesi planlanıyor.

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Peki TFF, tüm takımlardaki bütün oyuncular için yeterli sayıda test kitine sahip mi?

Alper Kaya’nın yazısı