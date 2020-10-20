Alper Kaya: Bu olay ve tweet, aslında içinde yaşadığımız dönemin en net tablosu

Denizlispor, beş aylık valilerinin Denizli’nin selameti için çok önemli işler yaptığını ve tek gayesinin Denizli halkının sağlığı olduğunu düşündüklerini belirten bir tweet atarak Ali Fuat Atik’e desteklerini eksik etmedi.

Bu olay ve atılan bu tweet, aslında içinde yaşadığımız dönemin en net tablosudur. Ortada, kişisel hırslarına kolayca gafil avlanabilen bir zümre belirmiştir. Bu zümrenin nadiren özür dilediği anlarda ise ortaya stepne görevi gören ve o zümreye kol kanat geren birtakım odaklar belirmiştir. Bu odakların gayeleri tartışılmalı ve olayların akıbeti takip edilerek ortaya daha net bazı imajlar konulmalıdır elbette.

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Valisini sevenin defansa geldiği günümüz futbol ortamı, ülkenin bütün ortamlarının bir röntgeni adeta!

Alper Kaya’nın yazısı