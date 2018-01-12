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Yaramazlara biraz batar!

Alpay ve Altan’ın tutukluluğa devam kararına itiraz: Hukuka aykırı

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Akademisyen Mehmet Altan ve eski Zaman yazarı Şahin Alpay’ın tutukluluğunu devamına karar verilmesine itiraz edildi.

Alpay ve Altan

AYM, 11 Ocak’ta yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tutukluluğuna ilişkin hak ihlali kararı vererek tahliyelerin önünü açmıştı.

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Ancak Altan ve Alpay’ın yargılandıkları iki farklı ağır ceza mahkemesi, AYM’nin gerekçeli kararının ellerine ulaşmadığını gerekçe göstererek ikilinin tahliye talebini reddetmişti.

‘Hukuka aykırı’

Hürriyet’ten Fırat Alkaç’ın haberine göre Altan ve Alpay’ın avukatları, AYM’ye ve ağır ceza mahkemesine başvurarak tahliye kararını uygulanmasını istedi.

Başvuru dilekçesinde AYM kararının tamamı yer aldı, internet sitesindeki adres de konuldu.

Alpay için başvuru bir üst mahkeme olan İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştırılmak üzere yapıldı.

Avukat Aynur Tuncel Yazgan, dilekçesinde şunları kaydetti: “Mahkemenizin, Anayasa Mahkemesi’nin müvekkil sanık Şahin Alpay’ın bireysel başvurusu üzerine 11.01.2018 günü verdiği aynı günlü tutukluluğun devamına ilişkin kararı, hukuka aykırıdır. Sözkonusu kararın geri alınarak, müvekkil hakkında salıverme kararı verilmelidir. Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyularak müvekkilin salıverilmesine karar verilmesini saygı ile bilvekale dileriz.”

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AYM, Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tahliyesini istedi

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