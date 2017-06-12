‘Alo Rıdvan’: ‘Terim ona da gönderme yapmış olabilir’ diyen Demirkol’u canlı yayında ‘uyardı’ 

NTV Spor yorumcusu ve Sabah yazarı Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in milli takımdaki krizin ‘dışarıdan’ yönetildiğine dair sözleriyle kendisini de kast etmiş olabileceğini söyleyen çalışma arkadaşı Mehmet Demirkol’u canlı yayına bağlanarak ‘uyardı’.

‘Dışarıdan idare ediliyorsa yapacak bir şey yok’

Terim, Kosova maçının ardından düzenlenen basın toplantısında “Benim idare ettiğim takımların içerisinde oyuncularda hiçbir problem olmamış. Ama dışarıdan idare ediliyorsa yapacak bir şeyimiz yok. Sorun oyuncuların bizle, bizim oyuncularla olan iletişimimizde değil. Sorun dışarıdakilerin oyuncularla iletişiminde” demişti.

‘Belki Rıdvan hocaya da bir gönderme olabilir’

NTV Spor’da ekrana gelen Spor Servisi programında Türkiye futbol direktörünün bu ifadelerini değerlendiren Demirkol şunları söyledi: “Kimden bahsediyor? Mesela Oğuz hocadan bahsediyor olabilir. Rüştü’den bahsediyor olabilir. Olabilir, neden? Çünkü Aykut hocayı oraya getirmek istiyorlar. O yüzden de altını kazıyor. Belki Rıdvan hocaya da bir gönderme olabilir, bilmiyorum. Birçok isme gönderme olabilir. Benim ne çıkarım var bilmiyorum ama belki bana da.”

‘Niye biz insanları yönlendiriyoruz anlamadım ki!’

Aynı kurumda çalıştığı Demirkol’un bu yorumu üzerine canlı yayına bağlanan Dilmen, adının geçmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi: “Biraz önce Mehmet, Fatih Terim’in beni kast ettiğini söyledi. Benimle veya seninle ilgili tahmin yürütmeyelim. Bırakın Fatih Terim söylesin. Niye biz insanları yönlendiriyoruz anlamadım ki! Sonuçta ben miyim, sen misin, Rüştü mü, Oğuz mu, Ahmet mi… Sonuçta Fatih Terim, Rıdvan’sa Rıdvan der geçer. Dün senle telefonda da konuştuk zaten. Muhtemelen seni kast ediyor dedin ya. Bir de şimdi yayında benim adım geçince… Hocanın benimle bir derdi varsa arayabilir, sorabilir. Niye benim adım ortaya atılıyor, anlamadım ki bu işi. 10 tane Fatih Terim’in söylediği konu var. En hassas konu dışarıdan yönetilme meselesi cımbızla çekildi. Fatih Terim’in benimle bir derdi varsa, dışarıdaki adam bensem, Fatih Terim söylerse ben… Niye biz yorum yapıyoruz, milletin aklını okuyoruz, onu anlamadım ben.”

‘Beni söyleme lütfen’

“Kırdıysam kusura bakma. Laf olsun diye söyledim ben. Kendimi de söyledim” diyen Demirkol’a “Ben kendimi söylersem, kendimi bağlarım” diye karşılık veren NTV Spor yorumcusu şöyle devam etti: “Gece 3’te mevzular olmuş, sabah kalkılmış, Fatih Terim beni kast ediyor diye ben olmuşum orada. Senin için söylemiyorum, kendim için söylüyorum. Niye ben yani! Fatih Terim’in benimle bir sorunu varsa beni arar ya da televizyonda söyler o şahıs kimse. Diyelim ki ben, onu Fatih hocadan duymak isterim. Niye sizden duyayım? Niye böyle bir kamuoyu oluyor anlamadım ki. Kendini söylerken kendini bağlarsın. Beni söyleme lütfen.”