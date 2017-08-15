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Alması kolay, fiyatı ucuz: Hollanda’da ‘gülme gazı’ satışları iki yılda yüzde 400 arttı

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Hollanda’da ‘gülme gazı’ olarak bilinen azot protoksit satışları son iki yılda yüzde 400 arttı.

Fotoğraflar: Reuters

Azot protoksit, gıda endüstrisinde krema pompalamak için, bisikletçilerde lastik şişirmek için, hastanelerde doğum yapan kadınların sancılarını azaltmak için ve dişçilerde anestetik olarak kullanılıyor.

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Genelde balondan ciğere çekiliyor

BBC Türkçe’nin haberine göre, Hollanda’nın Rotterdam kentindeki reggae festivaline giden muhabir Anna Holligan, deneyimini şöyle anlattı: ‘Gülme gazı arıyorum’ dedim çevremdekilere. Rasta saçlı bir adam ‘Ben seni bedava güldürürüm’ diyerek elindeki esrarı sarmaya başladı. Reggae festivalindekiler bana internetten sipariş vermeyi veya Hollanda’nın en büyük yapı marketi Blokker’dan almayı tavsiye etti. Mağazaya girdim ve ‘Gülme gazı alabilir miyim?’ diye sordum. Orta yaşlı satış görevlisi hemen 10 kartuştan oluşan gazı tutuşturdu elime.”

‘Coşku, rahatlama ve sükunet’ sağlayan azot protoksitin satın alması kolay ve fiyatı ucuz.

Azot protoksit genellikle bir balonun içine boşaltıldıktan sonra ciğere çekiliyor. Bu gazı satma üzerine uzmanlaşan şirketlerin kayıt yaptırması gerekiyor ancak özel bir satış izni almalarına gerek yok.

Beyne zarar verebiliyor

İngiltere’de 2008-2015 yılları arasında 15 kişi boğulma sonucu yaşamını yitirirken, beyne oksijen gitmemesi sonucu gerçekleşen bu ölümlerin bir kısmı kapalı ve basık mekanlarda gerçekleşti.

Baş ağrısı ve baş dönmesine yol açabilen ‘gülme gazı’, diğer uyuşturucularla birlikte alındığında panik atağa neden olabiliyor.

Nezleyken kullanılması durumunda kulak zarına zarar verip sağırlığa yol açabilen ‘gülme gazı’, düzenli kullanılırsa B12 vitamini eksikliği nedeniyle beyne zarar verebiliyor.


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