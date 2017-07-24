Almanya’yla yaşanan şirket polemiğine ‘iletişim hatası’ neden olmuş

Başbakan yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Almanya ile Türkiye arasında polemik konusu olan ‘teröre destek veren şirketler’ listesinin ‘iletişim hatası’ndan kaynaklandığını söyledi.

Almanya, Türkiye’nin 680 Alman şirketinin yer aldığı listeyi Alman yetkililere verdiğini duyurmuştu.

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Hükümet yetkilileri, Türkiye’de herhangi bir Alman şirketi hakkında soruşturma olmadığını bildirmişti. Almanya daha sonra Türkiye’nin listeyi geri çektiğini kaydetmişti.

‘İletişim hatası’

Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenleyen Bozdağ, Almanya’ya iletilen talepte bir iletişim problemi olduğunun tespit edildiğini söyledi.

“Tüm ülkeler arasında rutin olarak devam eden ve irtibat görevlileri ile Interpol üzerinde yürüyen bir mekanizma vardır” diyen Bozdağ, şu bilgileri verdi: “İşin aslı şudur FETÖ’yle iltisak ve irtibatı nedeniyle 140 Türk şirketiyle ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle bu şirketlerin ithalat ve ihracat yaptığı ülkelerden Interpol vasıtasıyla bilgi talebinde bulunulmuştur. Burada yaşanan problemler de bu mekanizmadan kaynaklanmıştır. İçişleri bakanımız ile Alman içişleri bakanı görüşmesinde bu iletişim hatası tespit edilmiş ve bu hata nedeniyle Almanya’dan istenilen bilgi talebinden sarfınazar edilmiştir. Bunun altını çizmekte özellikle fayda görüyorum. Bu bilgi talebi, hafta sonu geri çekilmiştir. Almanya şirketleriyle ilgili Türkiye’de yürüyen herhangi bir soruşturma, kovuşturma yoktur. Bu bilgi talebi de Almanya şirketleriyle ilgili yürüyen soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili kesinlikle değildir.”

Türkiye-Almanya gerginliği

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından pamuk ipliğine bağlı halen gelen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyiden iyiye gerilmişti.

Tutuklamanın üzerinden geçen dört günlük sürede Türkiye’den ve Almanya’da en üst düzey devlet yetkilileri ‘demeç savaşları’na girişmiş, birbirlerine yaptırım tehdidinde bulunmuştu.