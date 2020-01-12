Almanya’yı yenen A Milli Kadın Voleybol takımı Olimpiyatlara gitmeye hak kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 16.37’de Silivri açıklarında, yerin 17 kilometre derinliğinde meydana gelen ve paniğe neden olan 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili AKOM’da yaptığı açıklamada, deprem tehdidi konusunda bütün kurumlar tarafından adım atılması gerektiğine işaret etti. İmamoğlu, son depremde herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını da açıkladı.