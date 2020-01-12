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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’yı yenen A Milli Kadın Voleybol takımı olimpiyata gitmeye hak kazandı

Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya’yı 3-0’la geçen A Milli Kadın Voleybol takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazandı.

İlk maçında Almanya’ya 3-1 yenilen Milli Takım, ikinci maçında Hırvatistan’ı 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

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Gruptaki üçüncü maçında Belçika’yı da 3-2’lik skorla geçen milli takım, yarı finale yükselmişti. Yarı finalde A Grubu birincisi Polonya ile karşılaşan Ay Yıldızlılar büyük bir çekişmeye sahne olan maçı 3-2 kazanmış ve final biletini almıştı.

Millilerin rakibi Almanya ise yarı final maçında Hollanda’yı 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

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