Almanya’yı yenen A Milli Kadın Voleybol takımı olimpiyata gitmeye hak kazandı

Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya’yı 3-0’la geçen A Milli Kadın Voleybol takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazandı.
İlk maçında Almanya’ya 3-1 yenilen Milli Takım, ikinci maçında Hırvatistan’ı 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
Gruptaki üçüncü maçında Belçika’yı da 3-2’lik skorla geçen milli takım, yarı finale yükselmişti. Yarı finalde A Grubu birincisi Polonya ile karşılaşan Ay Yıldızlılar büyük bir çekişmeye sahne olan maçı 3-2 kazanmış ve final biletini almıştı.
Millilerin rakibi Almanya ise yarı final maçında Hollanda’yı 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.