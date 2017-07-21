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Almanya, MİT faaliyetinden endişeli: ‘Radikal Türk gruplar’ın sayısında artış var

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Almanya, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ülkedeki faaliyetini artırmasını endişeyle izlediklerini ve ‘radikal Türk gruplar’ın sayısında artış olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen, MİT’in Almanya’daki hükümet karşıtlarını takibe almasını endişeyle izlediklerini söyledi.

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‘Erdoğan karşıtları da hedefte’

Türkiye’deki hükümetin Almanya’da yaşayan Türkler üzerinde nüfuz oluşturmaya çalıştığına dair ellerinde bildi olduğunu açıklayan Maaßen, Ankara’nın sadece ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen yandaşlarını değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşıtlarını da hedefe aldığını belirtti.

‘Radikalleşme artıyor’

MİT’in Almanya’daki faaliyetiyle kuralların dışına çıktığını ifade eden Maaßen, “Türk istihbaratının Alman yasalarına uymadığını ve şahıslar hakkında istihbari bilgi topladığını geçmişte defaten tecrübe ettik. Bu konunun Almanya’da gündeme getirilmesi ve problem oluşturduğunun kabullenilmesi teşkilatımız açısından önem arz ediyor” dedi.

Maaßen, ülkede ‘radikal Türk gruplar’ diye nitelediği grupların arttığını belirterek, “Radikallerin sayısındaki artıştan endişeliyiz. Teşkilat olarak bize radikalleşmenin arttığı hususunda uyarıda bulunma görevi düşüyor” diye konuştu.

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