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Almanya’ya Konya’daki üssü ‘öneren’ hükümet: Türkiye karşıtı vekiller gelmesin


 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Almanya’nın çekilme kararı alacağı İncirlik Üssü krizinin ardından Alman yetkililerin Konya’daki NATO üssünü ziyaret edebileceklerini belirterek, ‘Türkiye karşıtı’ vekillerin gelmemesini istedi.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Kurtulmuş, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun görüşmesini ‘olumlu bir adım’ diye niteleyerek, İncirlik krizine ilişkin, “Türkiye’deki Almanya’nın askeri varlığı ise İncirlik üssü Türk üssüdür, Konya’daki üs ise NATO üssüdür” dedi.

‘Daha ileri adımlar atabiliriz’

Almanya’nın İncirlik yerine Konya’daki NATO üssünü ziyaret edebileceklerini dile getiren Kurtulmuş, bunun için de şart koştu: “Biz İncirlik Üssü’nün Alman ziyaretçiler için şimdilik uygun olmadığını, NATO’yu ziyaret edecek isimlerin ise Türkiye’ye karşı eylem yapan vekillerden oluşmaması özellikle belirtilmiştir. Bu gelişmeden sonra biz de bunu olumlu bir adım görerek daha ileri adımlar atılmasını temin etmeye çalışacağız.”

İncirlik kapısı açılmadı

Başbakanla görüşmesi öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir araya gelen ve Alman vekillerin İncirlik ziyaretine izin verilmesi konusundaki talebi karşılık bulmayan Gabriel bu durumdan üzüntü duyduğunu ifade etmişti. 

Tırmanan gerginlik

Almanya’nın ‘Ermeni soykırımı’nı kabulüyle gerilmeye başlayan ilişkiler, darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL uygulamalarına Almanya’dan yükselen eleştiriler, Diyanet’a bağlı imamların casusluk faaliyetleri, 15 Temmuz’dan sonra Almanya’ya sığınanların iade edilmemesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Nazi çıkışı’ ve Die Welt gazetesinin Alman vatandaşı muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasıyla iyice bozulmuştu.

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