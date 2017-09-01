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Almanya’ya iltica talebi durmuyor: Temmuz ayında 620 başvuru

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Almanya İçişleri Bakanlığı, Temmuz ayında 620 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Almanya’dan iltica talep ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, haziran ayında sığınma talebinde bulunan T.C. vatandaşlarının sayısı 433’tü.

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Geçen yıl da Almanya’ya iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısı bir önceki yılın üç katına çıkarak beş bin 742 olmuştu.

2017 yılın ilk sekiz ayında ise üç binden fazla Türk vatandaşı Almanya’ya sığınma talebinde bulundu.

Almanya, geçen yıl yapılan sığınma başvuruların yüzde sekizini, bu yılın ilk altı ayında yapılan başvuruların ise yüzde 23’ünü kabul etti.

En az 221 diplomat başvurdu

Times’ın, ‘Türk elitler Almanya’ya iltica başvurusu yapıyor’ başlıklı haberinde, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından hapse girmemek için Almanya’dan sığınma isteyen yargı, askeriye ve medya mensuplarının sayısının arttığı belirtilirken, sığınma talebinde bulunanların arasında en az 221 diplomat ve 280 kamu personeli olduğu aktarıldı.

Times, bu kişilerin arasında, isminin şüpheli listesinde olduğunu öğrendikten sonra insan kaçakçılarına yaklaşık 8500 euro ödeyerek Ege Denizi ve Yunanistan üzerinden Almanya’ya ulaşan bir hakimin de olduğunu yazdı.

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