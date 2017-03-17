Almanya’ya göre Türkiye sözünü tutmadı: Erdoğan, Deniz Yücel’e nasıl terörist der?

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’nin, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında verdiği sözleri tutmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gazeteci Deniz Yücel için ‘terörist’ ve ‘Alman ajanı’ demiş, son olarak da ‘ajan terörist’ ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Yücel için Almanya Başbakanı Angela Merkel’e konsolosluk desteği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Yücel’in Alman yetkililerle görüşme yapma desteği sözü verdiği belirtildi.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Der Spiegel’e konuşan Gabriel, Türkiye’de yargı bağımsızlığı konusundaki şüphelerini dile getirerek, “Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iddia ettiği gibi bir hukuk devletiyse o zaman Erdoğan daha yargılama başlamadan Yücel’in terörist ve ajan olduğunu nereden biliyor ve bunu nasıl iddia edebiliyor?” dedi.

Alman bakan, Türk hükümetinin bizzat verdiği sözlere rağmen henüz hiçbir Alman diplomatın Deniz Yücel’le görüşemediğini kaydederek, “Türk başbakanının sözüne artık güvenemeyeceksek, bu hayal kırıklığı yaratır” diye konuştu.

Kampanya başlatılmıştı

Yücel’in tutuklanmasının hayal kırıklığına yol açtığını belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel, kararı ‘orantısız’ olarak nitelemişti.

Alman medyası da Yücel ve tutuklu diğer gazetecilerin serbest bırakılması için ‘seferberlik’ başlatmıştı.

Ne olmuştu?

Sabah gazetesi, aralarında Diken’in eski editörü Tunca Öğreten’in de bulunduğu altı gazetecinin gözaltına alındığı 25 Aralık günü yaptığı haberinde, dokuz isme yönelik gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldığını, beş kişinin gözaltına alındığını, üç şüphelinin de yurt dışında olduğunu yazmıştı.

Gözaltı listesindeki isimler Fatih Yağmur, Deniz Yücel, Hünkar Alican Duman, Ömer Çelik, Metin Yoksu, Tunca İlker Öğreten, Eray Sargın, Mahir Kanaat ve Derya Okatan olarak duyurulmuştu.

Haberde, gözaltına alınan gazetecilerin RedHack’in sosyal medyada propagandasını yapmak ve ‘algı yönetimi’nde bulunmak suretiyle ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayılması’yla suçlandığı belirtilmişti.