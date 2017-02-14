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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’ya göre ‘başkanlık’ anayasaya ‘darbe’: Kabul edilirse aynı davranmayız

 

Almanya Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliğinin Türkiye’de anayasaya karşı bir ‘darbe’ olduğunu savunarak kabul edilmesi halinde Türkiye’ye farklı davranacaklarını söyledi.

Fotoğraflar: Reuters

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Berlin’de düzenlenen bir toplantıda konuşan Lammert, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘partili cumhurbaşkanlığı’yla kendi gücünü artıracak bir sistemi hayata geçirmeyi amaçladığını ifade etti. Lammert, “Seçilmiş hükümet tarafından ülkenin kendi anayasasına karşı bir darbe daha yapıldı” dedi.

‘AB üyelik müzakereleri dondurulur’

Değişikliğin hayata geçirilmesinin etkilerinin Batılı toplumlara da yansıyacağını dile getiren Lammert, bunun Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik müzakerelerinin bir nevi dondurulması anlamına geleceğini belirterek, “Ama o zaman bizler şu ankiyle aynı olamayacağız” dedi.

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