Almanya’ya giden gazeteci Meşale Tolu: Duruşmalara katılmak istiyorum

Tutuksuz yargılanırken yurt dışına çıkış yasağı kaldırılınca Almanya’ya giden Alman vatandaşı Etkin Haber Ajansı (ETHA) çevirmeni ve gazeteci Meşale Tolu, sevinemediğini, Türkiye’ye duruşmalara geleceğini söyledi.

DW Türkçe ve ETHA’nın bildirdiğine göre Almanya’nın Stuttgart kentindeki havalimanında basın toplantısı düzenleyen Tolu, Türkiye’de yüzlerce gazeteci, hak savunucusu ve 70 bin öğrencinin tutuklu olduğunu söyledi.

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“Ben buraya geldim ama Türkiye’de halen çok sayıda kişi haksız yere tutsak. Onun için mutlu olamıyorum. Hapishanelerde özgürlüğü alınan birçok insan halen var” diyen Tolu, Almanya’da da bu insanlar için ‘mücadele edeceğini’ ifade etti.

‘Duruşmalara katılmak istiyorum’

17 aydan sonra eve dönüş… pic.twitter.com/y0I87QLyTF — Meşale Tolu (@mesale_tolu) August 26, 2018

Tolu, “Yurtdışı yasağınız neden şimdi kalktı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Kimileri Almanya ile Türkiye arasında bir yakınlaşma olduğu ve bu nedenle serbest bırakıldığım yorumunu yapıyor. Olabilir ama böyle mi, bilmiyorum. Çünkü benim sadece konsolosluk çalışanlarıyla bağlantım vardı. Dolayısıyla serbest bırakılmamla ilgili görüşme yapıldı mı bilmiyorum.”

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ETHA çalışanı, 17 ay sonra Almanya’ya döndüğünü ancak eşinin halen Türkiye’de olduğunu belirterek gazeteci olarak çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Tolu, şunları söyledi: “Bana karşı devam eden davalara katılacağım. Çünkü haklı olduğumu düşünüyorum. Belki her davaya gitmek naif bir yaklaşımdır çünkü bu, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğu gibi anlaşılabilir; ancak ben haklı olduğumu göstermek için avukatıma danışarak tüm duruşmalara katılmak istiyorum.”

Çevirmen Tolu, ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ suçundan yargılandığı MLKP davasında yedi ay sonra, 18 Aralık 2017’de tahliye edilmişti.

Tolu’nun yurt dışına çıkış yasağı geçen günlerde kaldırılmıştı.