Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Die Welt gazetesinin tutuklu muhabiri Deniz Yücel’in ‘Türkiye’nin rehinesi’ olduğunu savundu.

Yücel, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla 27 Şubat’ta tutuklanmıştı.

Reklam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yücel için ‘terörist’, ‘Alman ajanı’ ve ‘ajan terörist’ ifadelerini kullanmış, Almanya’ya iadesi için, “Hiçbir surette olmayacak, ben bu makamda olduğum sürece asla” demişti.

‘İşgal edecek değiliz’

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’yi Die Welt muhabirinin serbest bırakılmasına zorlamak için Alman hükümetinin elinde sadece ekonomik ve diplomatik araçlar olduğunu dile getiren Gabriel “Sonuçta Türkiye’yi işgal edecek değiliz” diye konuştu.

‘Çok fazla dikkate almamak daha iyi’

Alman bakan, Erdoğan için de “Uzun süre ona karşı mantıklı bir tutum sergilemeye çalıştık. Bazen belki de onu çok fazla dikkate almamak daha iyi” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Almanya gerginliği

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından gerilen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyice bozulmuştu.

Daha önce de Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve ETHA muhabiri Meşale Tolu tutuklanmıştı.