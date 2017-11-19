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Almanya’nın Türkiye ‘önlemi’: Kırmızı bülten çekinceleri Interpol’e iletilecek

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Almanya’nın, Türkiye’den gelen ‘kırmızı bülten’ taleplerindeki şüphelerini Interpol’e ileteceği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin Alman basınından aktardığına göre, Alman Federal Suç Dairesi bundan sonra, başka bir üye ülkenin arama talebinin hukukiliği konusundaki şüpheleri Interpol’e bildirecek.

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Alman yetkililerin, hakkında bülten çıkarılan kişinin mülteci statüsünü Interpol’e aktaracağı ifade edildi.

Avrupa ülkeleri, Türkiye’nin Interpol’ü siyasi açıdan kullanmakla suçluyor. Teşkilatın yasasına göre Interpol’ü siyasi amaçlarla kullanmak yasak.

Akhanlı etkisi

Almanya’nın adımının, Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı’nın Türkiye’nin çıkarttığı bülten sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Akhanlı hakkında Türkiye’nin talebyle bülten çıkarıldığında Alman yetkililer bültenin hukuka uygunluğu konusundaki çekincelerini Interpol’e veya yazara iletmemişlerdi.

Bu nedenle Doğan Akhanlı İspanya’ya tatile giderken kendisi hakkındaki kırmızı bültenden habersizdi.

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