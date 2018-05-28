Almanya’nın Ortadoğu politikası Suudileri kızdırdı: Ticari ilişkileri durdular

Alman medyasında çıkan habere göre Suudi Arabistan, Ortadoğu politikalarına kızdığı Almanya ile ticareti durdurdu.

Birgün’ün Alman Der Spiegel dergisinden aktardığına göre Riyad’ın, Ortadoğu politikaları nedeniyle Berlin’e kızgın olduğu belirtildi. Riyad bu nedenle Alman şirketlerle yürüttüğü ticari ilişkileri dondurdu ve yeni sipariş vermeme kararı aldı.

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Derginin haberinde Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın bu konuda talimat verdiği, karardan özellikle Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ile yoğun iş ilişkisi olan Siemens, Bayer ve Boehringer gibi şirketlerin etkileneceği belirtildi.

Riyad ve Cidde’deki toplu taşıma hizmetleri için yüzlerce Mercedes marka otobüs siparişi alan Alman otomotiv şirketi Daimler’in de karardan etkilenenler arasında olduğu ifade edildi.

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Uluslararası haber ajansı Reuters’ın sorularını yanıtlayan Daimler sözcüsü ise “Spiegel’in haberini teyit edemeyiz, bizim işlerimiz normal seyrinde devam ediyor” diye konuştu. Siemens, Bayer ve Boehringer şirketlerinin ise açıklama yapmak istemediği aktarıldı.

Reuters haber ajansı haberinde Suudi hükümetinden bilgi almaya çalıştığını ancak çabalarının sonuçsuz kaldığını duyurdu. Sadece Riyad’da bulunan bir üst düzey Alman şirket yöneticisinin kararın acı veren sonuçlarının şu anda sağlık sisteminde hissedildiğini belirterek haberi kısmen doğruladı.

Spiegel’in haberine göre Suudi Arabistan’da yaklaşık 800 Alman firması faaliyet gösteriyor. Alman şirketlerinin geçen yıl Suudi Arabistan’a altı milyar avro hacminde ihracat yaptığı belirtildi.