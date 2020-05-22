Almanya’nın nisandaki vergi geliri yüzde 25 azaldı

Corona virüsü salgını nedeniyle Almanya’nın nisan ayındaki vergi geliri, önceki yılın aynı dönemine göre dörtte bir oranında düştü.

Fotoğraf: Reuters

AA’da yer alana habere göre, Almanya Maliye Bakanlığı nisan ayına ilişkin verileri açıkladı.

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Buna göre, geçen ay federal devlet ve eyaletlerin vergi gelirleri 2019’un aynı ayına göre yüzde 25.3 azalarak 39 milyar avroya geriledi.

Ocak-nisan döneminde vergi geliri yüzde 3.1 düşüşle 220 milyar olarak kayda geçti.

En çok havacılık etkilendi

Gelir ve kurumlar vergi gelirlerinde düşüş görülürken, havacılıktan sağlanan vergi gelirlerinde yüzde 95 gerileme oldu.

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Bakanlığın açıklamasında, vergi gelirleri bakımından gelecek birkaç ayın sıkıntılı olacağı belirtildi.

700 milyar liralık beklenti

Alman hükümeti, 14 Mayıs’ta bu yıl için vergi gelirleri beklentisinde revizeye giderek bir önceki tahmine göre söz konusu gelir tahminini 81.5 milyar avro düşürmüştü.

Bu yıl federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan vergi gelirlerinin 717.8 milyar avroya gerilemesi bekleniyor.