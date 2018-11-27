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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’nın Müslümanlar için uyum formülü: Cemaatlere para vermek

Almanya, Müslümanların ülkeye uyumunu sağlamak için cemaatlere mali destek verme kararı aldı.

Fotoğraflar: Reuters

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Berlin’de yarın düzenlenecek İslam Konferansı öncesinde Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi için ‘Almanya’da, Almanya’dan, Almanya için’ başlıklı  bir makale kaleme aldı.

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Deutsche Welle’nin aktardığına göre Seehofer makalede yardımın amacını, ‘Müslüman Almanların Müslüman kimliklerini güçlendirmeleri ve vatanları Almanya ile özdeşleşmelerine yardımcı olmak’ olarak tanımladı.

‘Devlet cemaat işbirliği’ formülü

Entegrasyon çalışmalarının komşuluk, dostluk ve mesai arkadaşlığı üzerinde yoğunlaşacağını dile getiren Alman bakan, Müslüman cemaatlerinin örgütlenmesinde atılması gereken önemli adımların olduğunu vurguladı. Bakana göre Müslüman cemaatlerinin, anayasanın tanıdığı din özgürlüğünün şartları ‘devlet-cemaat işbirliği’yle bağdaştıracak şekilde organize edilmesi gerekiyor.

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Hedef: Dış ülkelerin nüfuzunu kırmak

Seehofer, Müslüman cemaatlerin organizasyon ve finansmanını bizzat üstlenip din adamlarının eğitimini ihtiyaçlarına uydurarak dış ülkelerin nüfuzunu ikame edeceklerini anlattı.

Vergi toplama yetkisi mi?

Almanya’daki İslam birliklerine kamu hukukuna göre tüzel kişilik statüsü tanınmıyor. Hristiyanlara ve Yahudilere tanınan bu statü dini topluluklara vergi toplamak gibi bazı imtiyazlar kazandırıyor. Almanya’da, Müslüman din adamlarının başta Türkiye olmak üzere yurt dışından getirilmesi uygulaması mali gerekçelere dayandırılıyor.

Fikri değişti: Müslümanlar Almanya’ya ait

Bakan, ‘ülkede yaşayan Müslümanların Almanya’ya ait olduğunu’ da savundu. Bununla birlikte  Seehofer göreve başlarken İslam’ın Almanya’ya ait olmadığını söylemişti.

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