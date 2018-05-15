Almanya’nın milli futbolcusu Emre Can, Erdoğan’ın Londra davetini reddetmiş

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’da oynayan Türk asıllı Almanya vatandaşı Emre Can’ın, Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetini reddettiği bildirildi.

Alman Die Welt’in haberine göre Can, Londra ziyareti sırasında Erdoğan’la birlikte poz veren milli takım oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’la aynı etkinliğe davet edildi. Ancak Can etkinliğe katılmayı reddetti.

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Özil ve Gündoğan, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ve bazı siyasetçiler tarafından Erdoğan’ın seçim kampanyasına alet olmakla suçlanmıştı.

Geçen pazar günü Erdoğan ile bir araya gelen Arsenal’li Özil ve Machester City’li Gündoğan’a ek olarak, sezon ortasında Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan Cenk Tosun da söz konusu fotoğrafta yer almıştı.

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AKP’nin Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflarda futbolcular cumhurbaşkanına imzaladıkları formalarını takdim ederken görüntülenmiş, Gündoğan’ın imzaladığı formanın arkasında ‘Sayın Cumhurbaşkanım’a saygılarımla’ yazdığı görülmüştü.

Etkinlikle ilgili Twitter paylaşımda bulunan DFB Başkanı Reinhard Grindel, “DFB, göçmen kökenli futbolcularımızın özel durumuna saygı gösterir ve dikkate alır. Ancak futbol ve DFB, Sayın Erdoğan tarafından yeterince dikkate alınmayan değerleri savunur. Bu nedenle milli futbolcularımızın seçim kampanyası için istismar edilmesi iyi değil. İki oyuncumuzun bu eylemi DFB’nin uyum konusundaki çalışmalarına yardımcı olmadı”diye yazmıştı.

Demirören: Son derece olağan bir durum

Son olarak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu ifadeler üzerine federasyonun resmi sitesinden bir açıklamada bulundu.

Demirören’in açıklaması şu şekilde: “DFB başkanının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu karalayıcı açıklamaları derin üzüntüyle okudum. DFB başkanının ifade ettiği düşünceler, hiçbir şekilde kabul edilemez. Eski bir futbolcu olan Cumhurbaşkanımızın, tutkulu bir futbolsever olduğu ve Türkiye’de bu sporun gelişmesi için büyük katkılar yaptığı herkesçe çok iyi bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda, üçü de Türk asıllı Almanya doğumlu futbolcular olan, Alman Milli Takımı’nın oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile A Milli Takımımızın forveti Cenk Tosun ile görüşmesi son derece olağan bir durumdur. Hangi milletten olursa olsun, bir ülkenin devlet başkanı tarafından görüşmeye davet edilen futbolcuların, bu çağrıya icabet etmesi çok normaldir. Almanya Futbol Federasyonu başkanı örneğinden görüleceği üzere, futbola siyaset bulaştırmak korkunç bir hatadır. Türkiye Futbol Federasyonu, kendi adına, hiçbir şekilde böylesi bir davranış içinde bulunmayacak ve UEFA EURO 2024 adaylık oylamasının son anına kadar UEFA’nın çizdiği kurallar içinde mücadelesini sürdürecektir.”