Almanya’nın kriz bölgelerine silah satışında rekor: Üç senede 25 milyar avro

Almanya’da son hükümet döneminde dünyadaki kriz bölgelerine yapılan silah satışları rekor düzeyde.

2014- 2017 yılları arasında hükümetin özel iznini gerektiren silah satışları 25 milyar avroya çıktı.

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DW Türkçe’nin haberine göre, Avrupa Birliği ve NATO üyesi olmayan ‘üçüncü’ ülkelere 2017 yılında 3.79 milyar avro, 2016 yılındaysa 3.69 milyar avro tutarında silah ihraç edildi.

Son dört yıllık büyük koalisyon döneminde ‘üçüncü’ ülkelere yapılan silah satışları bir önceki yasama dönemine göre yüzde 45 oranında artarak 14,49 milyar avroya çıktı. Hristiyan Birlik-Hür Demokrat koalisyonu sırasında satış toplamı 10 milyar avro olmuştu.

Almanya’nın en büyük 10 silah müşterisi arasında beş Avrupa Birliği ve NATO üyesi olmayan ülke bulunuyor. İlk sırayı 1.36 milyar avro ile Cezayir aldı. Yemen’deki savaşa aktif olarak katılan ülkelerden Mısır’a yüzde 77’lik artışla 1.36 milyar avroluk silah satıldı. Mısır 2017’de Almanya’dan aldığı silahlara 708 milyon avro ödedi. Suudi Arabistan’a yapılan satışlar ise yarı yarıya azalarak 254 milyon avroya geriledi. Birleşik Arap Emirlikleri silah alımlarını yüzde 25 oranında arttırarak 213 milyon avroya çıkardı.

2017 yılında özel izne tabi silah satışlarının toplam hacmi 6.24 milyar avro oldu. 2016’da 6.88 milyar avroluk satış izni verilmişti.