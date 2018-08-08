Almanya’nın kararına onay: Türk kadının aile birleşimi talebi dil sorununa takıldı

Avrupa Adalet Divanı, bir Türk kadının, eşinin yanına gelmek için yaptığı başvuruyu Almancası yetersiz olduğu gerekçesiyle reddeden Alman makamlarını haklı buldu.

DW Türkçe’nin haberine göre mahkeme, Almanya’nın prensipte Avrupa Birliği hukukuna aykırı davranmadığına hükmetti.

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Almanya’nın Stuttgart kentindeki resmi makamlar, yeterli Almanca bilgisine sahip olmaması ve geçerli vizesinin bulunmamasını gerekçe göstererek Türk kadının talebini reddetmiş, konu Leipzig’deki federal mahkemeye taşınmıştı.

Federal mahkemenin, davayı incelemesi için dosyayı ilettiği Avrupa Adalet Divanı da, ‘göçün etkili bir şekilde kontrol edilebilmesi ve göç akınının yönetilebilmesi’ amacıyla vize şartının geçerli sayılabileceğine hükmetti.

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Aile birleşimiyle Almanya’ya gelmek isteyen kadın, okuma-yazmasının olmadığını ve bu nedenle eşinin yardımına muhtaç olduğunu belirtmiş.

Kadının kocası da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 1995 yılından bu yana Almanya’da yaşayan adam, iltica başvurusu reddedildikten sonra bir Alman kadınla evlemiş, ancak daha sonra bu kişiden boşanarak 2004 yılında şimdiki eşiyle evlenmiş. Çiftin Avusturya, Almanya ve Türkiye’de yaşayan üç yetişkin çocuğu var.