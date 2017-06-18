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Almanya’nın İncirlik Üssü’nü tahliyesi eylülü bulacak


 

Alman askerlerinin İncirlik Üssü’nden tahliyesi eylül ayını bulabilir.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

DHA’nın aktardığına göre Bild am Sonntag gazetesine konuşan Almaya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, üsteki Tornada uçaklarının IŞİD’e karşı operasyonda bu ayın sonuna kadar görev alacağını söyledi.

Uçuşların ardından Ürdün’den üsse ilk olarak tanker uçakların kaydırılacağı bilgisini veren bakan, uçakların Ürdün’de temmuzun ortasından itibaren uçuşlara başlayacağını kaydetti.

İki ay sürecek

Leyen, Tornado uçaklarının ve elde edilen yüksek çözünürlüklü fotoğrafların değerlendirildiği teknik ekipmanın kaydırılmasının karmaşık bir prosedür olduğuna vurgu yaparak, taşınma sürecinin iki ayı bulacağını aktardı.

Alman bakan, üssün eylül ayında boşaltılabileceğini, Tornado uçaklarının ekimden itibaren Ürdün’den keşif uçuşlarına başlayacağını belirtti.

Türkiye ile Almanya arasında ‘FETÖ’ şüphelilerinin iade edilmemesi temelinde süren gerginlik, Alman vekillerin üsse ziyaretine izin verilmemesiyle had safhaya ulaşmıştı.

Alman hükümeti de üsten askerlerini çekerek Ürdün’e gitme kararı almıştı.

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