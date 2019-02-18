Almanya’nın ilk kadın imamı: Fonlar radikal İslam’ı besliyor, destek kesilsin

Almanya’nın başkenti Berlin’deki bir camide imamlık yapan Türkiye doğumlu Seyran Ateş, yurt dışından gelen fonların Avrupa’daki camilerde ‘radikal İslam’ı beslediği‘ni savundu.

Fotoğraf: Ali Aksoyer/DHA (Arşiv)

BBC Türkçe’nin haberine göre bu fonların ‘daha özgür ve hoşgörülü bir İslam’ın ortaya çıkmasını engellediğini’ kaydeden ilk kadın imam, şu ifadeleri kullandı: “Kurda kuzu emanet etmezsiniz. Biz yabancı ülkelerin camilerimizi idare etmesine izin veriyoruz. Bu şartlar altında nasıl Avrupa ile uyumlu bir İslam anlayışı oluşturabiliriz?”

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Yaklaşık 6 milyon Türk’ün yaşadığı Almanya’da, 900 caminin giderleri doğrudan Türkiye tarafından karşılanıyor.

İmamların hepsinin Türk devletinin çalışanları olduğunu belirten Ateş, “Bizim buradaki, Avrupa’daki ihtiyaçlarımızla nasıl bir bağ kurabilirler?” diye konuştu.

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Demokrasi, cinsiyet eşitliği ve LGBT haklarına karşı olan bir İslam’ın öne çıkartıldığını belirten Ateş, bütçesi sadece toplanan yardımlardan oluşan camisi için “Neden Alman bir camimiz olmasın?” dedi.

İlk ‘eşitlikçi cami’

Ateş, 2017’de Almanya’daki ilk ‘eşitlikçi camiyi‘ oluşturduğunda, ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Bu camide bir buçuk yıldır kadınlar ve erkekler yanyana namaz kılıyor. Burkanın yasak olduğu camide, kadınlar da duaları yönetebiliyor.

İstanbul’da doğan ve altı yaşındayken Almanya’ya taşınan Ateş, son 12 yıldır yaptığı iş ve aldığı tehditler sebebiyle polis koruması altında.







