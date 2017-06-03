Almanya’nın en büyük rock festivaline ‘terör alarmı’ nedeniyle ara verildi

Almanya’nın en büyük rock festivali ‘Rock am Ring’ ilk gününde terör tehdidi nedeniyle boşaltıldı.

Otomobil yarışlarının yapıldığı Nürburgring alanında cuma, cumartesi ve pazar günleri boyunca sürecek festivale, açılış gününde ‘somut terör alarmı’ nedeniyle ara verildi.

Koblenz polisinden yapılan açıklamada, terör tehdidi olasılığına dikkat çekilerek, festival alanının tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi. Festival alanına gelen 90 bin dolayındaki müziksever ise yapılan anons nedeniyle festival alanını kontrollü bir şekilde terk etti.

Almanya’nın en ünlü rock festivalinin açılışında Ramstein grubunun Almanya yerel saatiyle 22.30 sıralarında sahne alması bekleniyordu.

Organizatörler festivale bugün günü devam etmeyi umduklarını duyurdu.

Ek güvenlik önlemi

Manchester’daki konser sonrasında yapılan terör saldırısı nedeniyle Rock am Ring festivali için bin 200 polisle ek güvenlik önlemi alınmıştı.

Rock am Ring festivali Almanya’da 1985 yılından bu yana düzenli olarak yapılıyor.